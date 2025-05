Aos 27 anos, Lucas Paquetá vive o momento mais delicado de sua carreira. O meia do West Ham é investigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por supostamente forçar cartões amarelos em jogos da Premier League entre 2022 e 2023. A acusação envolve apostas feitas por pessoas próximas ao jogador e pode resultar em punição severa, como um possível banimento do futebol.

O julgamento já foi concluído, e o veredito está previsto para ser divulgado em junho. Paquetá nega envolvimento e segue atuando normalmente pelo clube inglês. No entanto, o abalo emocional é evidente: em uma das últimas partidas, contra o Tottenham, o jogador chorou após receber mais um cartão amarelo.

💰 Valores de Paquetá impressionam

Segundo o site Capology, Lucas Paquetá recebe um salário anual de £ 7,8 milhões (cerca de R$ 59,5 milhões na cotação atual). Isso equivale a:

R$ 5 milhões por mês

R$ 1,24 milhão por semana

R$ 165 mil por dia

Desde que iniciou sua carreira profissional, Paquetá já movimentou cerca de € 104,4 milhões (R$ 676 milhões) em transferências:

€ 38,4 milhões do Flamengo para o Milan

do Flamengo para o Milan € 23 milhões do Milan para o Lyon

do Milan para o Lyon € 43 milhões do Lyon para o West Ham

Seu valor de mercado atual, de acordo com o Transfermarkt, é de € 35 milhões (R$ 227 milhões). A investigação, inclusive, causou uma forte desvalorização do atleta no mercado.

🎯 O futuro de Lucas Paquetá, dentro e fora de campo, deve ser definido nas próximas semanas — e promete ser decisivo para sua trajetória no futebol.

