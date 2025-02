Cartolouco e Inter de Limeira acertam patrocínio para jogo contra o Santos

A Inter de Limeira acertou um acordo e será patrocinada pelo Cartolouco na partida contra o Santos, neste domingo (23), pelo Campeonato Paulista. O jornalista Lucas Strabko estampará seu rosto e a logo do "Canal Cartoloucos" no confronto que ocorre no Estádio Major José Levy Sobrinho, às 18h30 (de Brasília).

A ideia do patrocínio pontual surgiu do próprio Cartolouco após observar a repercussão por conta do retorno de Neymar ao Santos e servirá como uma experiência. Desde a volta do camisa 10 para o Brasil, o Peixe já ganhou mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais.

- Será que vale a pena fazer um patrocínio pontual com um clube que será adversário do Neymar? Isso é o que mais quero descobrir, todos efeitos que virão dessa parceria. Faremos mais pela experiência também de ver o que acontece depois - diz o jornalista.

A negociação entre Cartolouco e Inter de Limeira durou duas semanas, e o jornalista adquiriu os espaços nas duas costelas e na barra de trás da camisa. O jornalista ainda brincou com o fato de Neymar poder observar o rosto do influenciador durante a partida.

- É loucura pensar que vamos patrocinar um time que vai jogar contra o Neymar. Ele vai ver meu rosto de pertinho. Foi bem caro, um alto investimento, mas valerá a pena. Não foi fácil conseguir fechar esse acordo. Muitas marcas buscaram a Inter para fazer o patrocínio pontual, aproveitar a presença de Neymar, mas conseguimos que meu rosto estivesse lá - concluiu.

A Inter de Limeira também comemorou o acordo com Cartolouco para a partida da última rodada do Campeonato Paulista. Presidente do clube, Danilo Maluf afirmou que usará o dinheiro para fazer melhorias internas.

- Por sermos um time de fora da elite, esse dinheiro é muito importante para nós. Hoje, fazer futebol é caro. Ter a presença do Cartolouco é muito positivo, pois, além de ajudar financeiramente, também nos trará retorno de mídia - disse Danilo Maluf, presidente do clube.

Cartolouco revelou ter gastado R$ 80.000,00 para patrocinar a Inter de Limeira de forma pontual. O uniforme também foi revelado pelo influenciador com a marca de seu canal.