Inter de Limeira e Santos se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho. O jogo é válido pela última rodada da fase de grupo do Campeonato Paulista e terá a transmissão da Cazé TV (YouTube), UOL Play (streaming) e Zapping Sports (streaming).

continua após a publicidade

Foto: Reinaldo Campos/AGIF

A Inter de Limeira atualmente é lanterna da classificação geral do torneio e já está fora da fase de mata-mata. O Leão busca pontuar para tentar escapar do rebaixamento. O time tem os mesmos sete pontos que Água Santa e Noroeste, no entanto, vale ressaltar que o clube ainda não venceu no Paulistão e, portanto, fica abaixo dos dois times.

Por outro lado, o Santos tem a missão de assegurar a primeira posição do grupo B. O Peixe chega embalado após duas vitórias seguidas e almeja a vitória na última rodada para garantir o melhor desempenho de seu grupo e jogar as quartas de final na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Inter de Limeira e Santos

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA X SANTOS

12ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira

📺 Onde assistir: Cazé TV (YouTube), UOL Play (streaming) e Zapping Sports (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER DE LIMEIRA (Técnico: Márcio Fernandes): Igo Gabriel; Pablo Diogo, Mariano, Carlão e Tavares; Marlon, Ramon, Buchecha, Albano e Ruan Ribeiro; Ronie Carillo.

continua após a publicidade

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha): Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Guilherme; Soteldo, Neymar e Tiquinho Soares.