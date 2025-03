Cuiabá monitora interesse do Fortaleza em Deyverson por dívida do Atlético-MG

O Cuiabá acompanha de perto o interesse do Fortaleza em Deyverson, do Atlético-MG. O Galo tem dívida com o Dourado pela compra do atacante em agosto do último ano, e uma nova negociação envolvendo o jogador incomoda a cúpula da equipe mato-grossense.

Internamente, o Cuiabá enxerga como uma "vergonha" possível venda do camisa 9 por parte do Atlético-MG sem que a dívida seja sanada. Os mineiros pagaram apenas a entrada da negociação firmada em agosto, ou seja, R$ 500 mil dos R$ 4,5 milhões acordados. Por conta dos juros acumulados, o valor devido já chega a R$ 4,6 milhões. O caso foi encaminhado à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

— O CNRD está incentivando o mau pagador no futebol brasileiro. Os clubes contratam, não cumprem seus compromissos e procuram o órgão para depois conquistarem vantagens e não cumprirem os contratos firmados em seus negócios — afirmou o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, ao fim de fevereiro.

Fortaleza quer Deyverson

O Leão do Pici tem interesse em Deyverson e prepara proposta de três anos para contar com o atacante, cujo vínculo com o Galo se encerra ao final de 2025. As informações foram divulgadas pelo portal "Ge".

O jogador atualmente é reserva da equipe mineira, que reforçou o setor ofensivo com nomes como Rony, Júnior Santos e Tomás Cuello nesta temporada. Assim, a saída do camisa 9 ajudaria a aliviar a folha salarial do clube, inflada após as recentes contratações.

Deyverson tem 33 anos e está no Atlético-MG desde agosto do ano passado. Com a camisa alvinegra, o atacante soma 34 jogos e oito gols, com participações importantes nos vice-campeonatos da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2025, são duas bolas nas redes em 11 partidas.

