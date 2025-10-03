O Campeonato Paranaense vai ampliando suas formas de exibição. Agora, é no streaming que a competição busca espaço com a parceria entre a RICtv, afiliada da TV Record, e o canal Goat.

A empresa vai fazer a competição ter alcance multiplicado com a transmissão gratuita da competição na edição do ano que vem. A publicação foi feita pela Federação Paranaense, que celebrou o acordo.

Deste modo, o Estadual que teve o Operário como último campeão tenta ampliar seu alcance no país. Vale lembrar que o Campeonato Paranaense retornou à TV aberta este ano, exatamente com a RICtv. Agora, vai ao streaming.

O novo formato

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do "Torneio da Morte". Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados neste ano.

A estreia do Paranaense está marcada para 7 de janeiro, uma quarta-feira. A final acontece em 7 de março, um sábado. Os jogos de mata-mata acontecerão nos finais de semana.

Times participantes

Andraus

Athletico

Azuriz

Cianorte

Coritiba

FC Cascavel

Foz do Iguaçu

Galo Maringá

Londrina

Maringá

Operário

São Joseense

Grupo A

Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B

Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá