Lance! Biz

Campeonato Paranaense anuncia parceria para o streaming; entenda

Operário vai defender o título com mais potenciais espectadores

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
15:05
Campeonato Paranaense
imagem cameraCampeonato Paranaense tenta ganhar mais visibilidade
O Campeonato Paranaense vai ampliando suas formas de exibição. Agora, é no streaming que a competição busca espaço com a parceria entre a RICtv, afiliada da TV Record, e o canal Goat.



A empresa vai fazer a competição ter alcance multiplicado com a transmissão gratuita da competição na edição do ano que vem. A publicação foi feita pela Federação Paranaense, que celebrou o acordo.

Deste modo, o Estadual que teve o Operário como último campeão tenta ampliar seu alcance no país. Vale lembrar que o Campeonato Paranaense retornou à TV aberta este ano, exatamente com a RICtv. Agora, vai ao streaming.



O novo formato

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do "Torneio da Morte". Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados neste ano.



A estreia do Paranaense está marcada para 7 de janeiro, uma quarta-feira. A final acontece em 7 de março, um sábado. Os jogos de mata-mata acontecerão nos finais de semana.

Times participantes

  • Andraus
  • Athletico
  • Azuriz
  • Cianorte
  • Coritiba
  • FC Cascavel
  • Foz do Iguaçu
  • Galo Maringá
  • Londrina
  • Maringá
  • Operário
  • São Joseense

Grupo A

  • Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B

  • Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá
Campeonato Paranaense anuncia parceria para o streaming; entenda (Foto: André Jonsson/OFEC)
