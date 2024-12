Campeão argentino de 2024, Vélez tem premiação ‘nível Série B’

O Vélez Sarsfield derrotou o Huracán por 2 a 0 e conquistou o Campeonato Argentino pela 11ª vez em sua história, neste domingo (15), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Após a partida, a equipe recebeu um cheque de premiação pela conquista do título.

O Vélez venceu o Campeonato Argentino após 11 temporadas sem o principal título do país. Como recompensa, o time ganhou 500 mil dólares, cerca de R$ 3 milhões na cotação atual. O prêmio do Campeonato Argentino é oferecida pela AFA, federação que comanda o esporte no país, sendo baseado nas receitas comerciais do torneio.

Premiações brasileiras

Contudo, o valor é inferior ao prêmio de outras competições de futebol. No Brasil, o montante é menor do que o dinheiro que o Santos recebeu pela conquista do Brasileirão Série B de 2024 e 16 vezes menor do que a do Botafogo na Série A.

Como recompensa, o Santos ganhou R$ 3,5 milhões pelo título da segunda divisão nacional, correspondendo a 578 mil dólares. O Botafogo, por sua vez, embolsou R$ 48 milhões de reais de premiação pelo desempenho de sucesso na elite do futebol brasileiro.

Mudança para 2025

O Campeonato Argentino de 2025 terá uma mudança drástica em seu formato. Os pontos corridos, instaurados na última década, serão findados para o retorno da divisão de turnos: o Apertura e o Clausura, como era feito até 2012.

Ambos terão uma fase de pontos corridos, e os melhores se classificarão ao mata-mata. A tendência é que sejam 14 rodadas por turno, e que a competição conte com 30 times. O rebaixamento para a segunda divisão em 2024 não acontecerá, e os dois melhor colocados da Série B completarão a elite no próximo ano.

