Qual é o time de Ana Paula Renault, campeã do BBB?

Ana Paula Renault voltou ao Big Brother Brasil após dez anos da sua primeira participação e está entre os finalistas, junto aos participantes Juliano Floss e Milena. Formada em jornalismo e pós-graduada em Gestão de Finanças, a mineira de 44 anos não esconde sua paixão por futebol e já revelou o time do qual é torcedora.

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A participante, que chegou como veterana na edição de 2026, nasceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e faz questão de demonstrar seu amor pelo Atlético-MG, um dos maiores clubes do estado em que cresceu. Desde a sua participação no programa em 2016, a jornalista já afirmou que gosta de ir ao Mineirão acompanhar os jogos do clube.

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Há 10 anos, em 2016, a atual finalista publicou em suas redes que gostava de "torcer para o Galo Doido e tomar uma cervejinha na Savassi" (bairro de Belo Horizonte).

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Atlético está em 12º no Brasileirão e em terceiro do Grupo B da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

⁠Números escancaram desempenho do Atlético-MG como visitante no Brasileirão: confira

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O desempenho do Atlético como visitante no Campeonato Brasileiro de 2026 é preocupante. A equipe tem encontrado dificuldades para atuar longe de Belo Horizonte e não consegue impor o mesmo nível de desempenho apresentado na Arena MRV.

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Os números evidenciam esse início ruim fora de casa. Em sete partidas como visitante, o Galo sofreu seis derrotas e conquistou apenas uma vitória. Além disso, marcou cinco gols e sofreu nove, resultando em um aproveitamento de apenas 14%.

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