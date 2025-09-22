menu hamburguer
Campanha de torcida do Flamengo arrecada aproximadamente R$ 1 milhão ao clube

Campanha destina 10% de valor gasto em cerveja Brahma a clubes do futebol brasileiro

imagem cameraTorcida do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
08:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

A torcida do Flamengo foi a mais colaborativa na campanha da Brahma para arrecadação de fundos a clubes do futebol brasileiro. Por isso, foram aproximadamente R$ 950.000 destinados ao Rubro-Negro, graças ao empenho da sua torcida na campanha "Brahma SAB".

Ranking de arrecadação da SAB

  1. Flamengo – R$ 948.458,84
  2. Corinthians – R$ 382.386,61
  3. Cruzeiro – R$ 310.830,91
  4. Vasco – R$ 259.290,30
  5. São Paulo – R$ 248.245,96
  6. Atlético-MG – R$ 233.325,60
  7. Botafogo – R$ 141.122,05
  8. Fluminense – R$ 110.154,99
  9. Grêmio – R$ 98.167,54
  10. Internacional – R$ 81.955,99
  11. Santos – R$ 71.816,97
  12. Ceará – R$ 34.210,23
  13. Fortaleza – R$ 32.471,85
  14. Vitória – R$ 27.517,95
  15. Coritiba – R$ 22.830,85
  16. Remo – R$ 7.575,71
  17. Goiás – R$ 7.347,89
  18. Avaí – R$ 6.150,13
  19. Vila Nova – R$ 4.748,19
  20. Ponte Preta – R$ 4.694,53
  21. Guarani – R$ 4.437,11
  22. Atlético-GO – R$ 2.996,06
  23. Amazonas – R$ 2.469,49

O que é a campanha e como participar?

A SAB é uma plataforma da Brahma onde 10% da sua compra de Brahma vira investimento direto pro seu time do coração. Ao finalizar um pedido com qualquer produto Brahma no aplicativo de entregas "Zé Delivery", o time selcionado pelo cliente irá receber 10% do valor da compra nele.

Ronaldo Fenômeno é o embaixador da campanha liderada pelo Flamengo (Foto: Reprodução)
Flamengo e Vasco empatam no Maracanã

Em jogo quente, Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, no Maracanã, no domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro saiu na frente com Carrascal logo no começo da partida. Ainda no primeiro tempo, Rayan empatou de cabeça para o Gigante de Colina.

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, poupou titulares, mas aos 19 minutos do segundo tempo o treinador colocou Pedro e Arrascaeta, e o Rubro-Negro passou a pressionar e a criar oportunidades de gol. O empate, no entanto, persistiu até o apito final. Com o resultado, o Flamengo segue na liderança, mas vê o Cruzeiro encostar.

