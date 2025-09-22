Campanha de torcida do Flamengo arrecada aproximadamente R$ 1 milhão ao clube
Campanha destina 10% de valor gasto em cerveja Brahma a clubes do futebol brasileiro
A torcida do Flamengo foi a mais colaborativa na campanha da Brahma para arrecadação de fundos a clubes do futebol brasileiro. Por isso, foram aproximadamente R$ 950.000 destinados ao Rubro-Negro, graças ao empenho da sua torcida na campanha "Brahma SAB".
Ranking de arrecadação da SAB
- Flamengo – R$ 948.458,84
- Corinthians – R$ 382.386,61
- Cruzeiro – R$ 310.830,91
- Vasco – R$ 259.290,30
- São Paulo – R$ 248.245,96
- Atlético-MG – R$ 233.325,60
- Botafogo – R$ 141.122,05
- Fluminense – R$ 110.154,99
- Grêmio – R$ 98.167,54
- Internacional – R$ 81.955,99
- Santos – R$ 71.816,97
- Ceará – R$ 34.210,23
- Fortaleza – R$ 32.471,85
- Vitória – R$ 27.517,95
- Coritiba – R$ 22.830,85
- Remo – R$ 7.575,71
- Goiás – R$ 7.347,89
- Avaí – R$ 6.150,13
- Vila Nova – R$ 4.748,19
- Ponte Preta – R$ 4.694,53
- Guarani – R$ 4.437,11
- Atlético-GO – R$ 2.996,06
- Amazonas – R$ 2.469,49
O que é a campanha e como participar?
A SAB é uma plataforma da Brahma onde 10% da sua compra de Brahma vira investimento direto pro seu time do coração. Ao finalizar um pedido com qualquer produto Brahma no aplicativo de entregas "Zé Delivery", o time selcionado pelo cliente irá receber 10% do valor da compra nele.
Flamengo e Vasco empatam no Maracanã
Em jogo quente, Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, no Maracanã, no domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro saiu na frente com Carrascal logo no começo da partida. Ainda no primeiro tempo, Rayan empatou de cabeça para o Gigante de Colina.
O técnico do Flamengo, Filipe Luís, poupou titulares, mas aos 19 minutos do segundo tempo o treinador colocou Pedro e Arrascaeta, e o Rubro-Negro passou a pressionar e a criar oportunidades de gol. O empate, no entanto, persistiu até o apito final. Com o resultado, o Flamengo segue na liderança, mas vê o Cruzeiro encostar.
