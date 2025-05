Ex-Flamengo, Vitinho se despede de clube árabe e está livre no mercado

O Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, anunciou nesta quarta-feira (28) a saída do atacante Vitinho, multicampeão pelo Flamengo e com passagens por Botafogo, Internacional e CSKA Moscou. No futebol árabe desde agosto de 2022, o brasileiro de 31 anos tem vínculo até o fim de junho, e pode assinar um pré-contrato com um novo clube.

Perto do fim do contrato, Vitinho teve seu nome vinculado em diversos clubes do Brasil e despertou o interesse do mercado árabe. Apesar da movimentação nos bastidores, os nomes das equipes brasileiras interessadas não foram reveladas. O salário do jogador atualmente é de 3 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões. No Al-Ettifaq, Vitinho fez 65 jogos e contribuiu com 12 gols e 10 assistências na passagem.

— Nossa estrela Vitinho, obrigado por tudo — escreveu o Al-Ettifaq, em publicação nas redes sociais.

Vitinho pelo Flamengo

O atacante deixou o Flamengo em 2022, após cinco anos na equipe onde chegou como a contratação mais cara da história do clube - posteriormente superado por Arrascaeta, Gerson, Gabigol, Pedro, e outros. No Rubro-Negro, Vitinho disputou 215 jogos, marcou 29 gols e conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa e três estaduais.

