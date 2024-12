O Athletico-PR está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, após terminar o Brasileirão deste ano na 17ª colocação. Por conta disso, é esperado que o Furacão passe por uma reformulação em seu elenco, com saídas de jogadores com maiores salários e valores de mercado.

Desta forma, é de se imaginar que alguns desses atletas atrairão interesse de outros clubes brasileiros, especialmente daqueles que disputarão a Série A em 2025. Assim, o Lance! separou cinco nomes de destaque do Rubro-Negro paranaense que podem pintar em times da primeira divisão na próxima temporada.

Mateo Gamarra

Mateo Gamarra, jogador do Athletico-PR, durante partida contra o Andraus pelo campeonato Paranaense 2024 (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Gamarra chegou ao Athletico-PR no início de 2024, vindo de temporada de destaque do Olímpia, do Paraguai. Zagueiro canhoto de apenas 23 anos, ele alternou titularidade e reserva no ano conturbado do Furacão, mas foi convocado pela seleção paraguaia para enfrentar o Brasil nas Eliminatórias. Antes de se transferir ao CAP, foi especulado no Fluminense, e pode ser boa opção para linha de defesa de times como Vasco, São Paulo e Bahia.

Lucas Esquivel

Esquivel durante partida contra o Atletico-MG pelo Brasileirão 2024 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Um dos principais jogadores do Athletico no ano, Esquivel dificilmente seguirá no clube para 2025. O lateral-esquerdo foi um dos melhores da posição no último Campeonato Brasileiro e chegou a ser convocado para a seleção da Argentina sub-23 antes da Olimpíada de Paris. O defensor somou dois gols e nove assistências na temporada, e seria nome de peso para clubes como Fluminense, Grêmio e Santos.

Agustín Canobbio

Agustín Canobbio, do Athletico-PR, durante partida contra o Bragantino pelo Brasileirão 2024 (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Pilar do ataque do Furacão há pelo menos duas temporadas, Canobbio teve mais um ano de destaque no CAP, além de convocações constantes para o Uruguai. Entre clube e seleção, mesmo lidando com lesões ao longo de 2024, foram 50 jogos, nove gols e oito assistências. Atacante de velocidade e marcado por seu compromisso tático, o uruguaio se encaixaria em equipes como

Bruno Zapelli

Bruno Zapelli durante partida contra o Galo Maringa, pelo Campeonato Paranaense 2024 (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Meia-atacante argentino de 22 anos, Bruno Zapelli ainda pode ser considerado uma promessa do futebol sul-americano. Mesmo assim, teve desempenho de gente grande em 2024, com cinco gols e 11 assistências em 60 partidas pelo Furacão. Jogador de muita técnica e habilidade, se destaca na criação de jogadas e é bom nome para reforçar times como São Paulo, Grêmio e Atlético-MG.

Tomás Cuello

Cuello durante partida contra o Racing pela Sul-Americana 2024 (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Outro jovem de destaque do Athletico, Tomás Cuello pode buscar seu terceiro time no futebol brasileiro. Após período emprestado no Bragantino entre 2020 e 2021, foi contratado pelo Furacão junto ao Atlético Tucumán no início de 2022. Nesta temporada, foram 61 partidas, cinco gols e 13 assistências, atuando por ambos os extremos do ataque. Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro são bons encaixes para o argentino.

