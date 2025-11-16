Maioria esmagadora dos brasileiros acompanham futebol, diz pesquisa

O futebol segue reafirmando seu status de paixão nacional. Segundo pesquisa da Nexus, encomendada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o esporte permanece profundamente enraizado no cotidiano do brasileiro: sete (73%) em cada dez brasileiros da população costumam acompanhar partidas com regularidade, e quase metade mantém o hábito semanal de assistir pelo menos um jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O levantamento revela que 47% dos entrevistados veem ao menos uma partida por semana. Dentro desse grupo, 16% assistem a vários jogos, 17% acompanham mais de um e 14% veem apenas um duelo no período. Nos recortes menos frequentes, 5% assistem a uma partida a cada 15 dias, 6% uma vez por mês e 15% o fazem apenas eventualmente. No total, 58% da população vê pelo menos um jogo por mês, enquanto 2% não acompanha futebol em nenhuma circunstância.

O hábito semanal é mais comum entre homens (64%), jovens de 16 a vinte e 24 anos (56%), brasileiros com renda acima de cinco salários mínimos (53%), moradores do Sudeste e do Norte/Centro-Oeste (51% cada) e pessoas autodeclaradas pretas (52%).

continua após a publicidade

Já o grupo que não acompanha partidas reúne principalmente mulheres (36%), moradores do Nordeste (34%), pessoas acima dos sessenta anos (30%), entrevistados entre quarenta e um e cinquenta e nove anos (29%), brancos (29%) e indivíduos com baixa escolaridade (41%).

Torcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Oito em cada dez brasileiros têm um time de futebol

O estudo também reforça a força da identidade clubística no país: 78% dos entrevistados dizem torcer para algum time, ainda que parte desse público não acompanhe o esporte de forma regular.

continua após a publicidade

Entre os torcedores, há maior presença de homens (87%) do que de mulheres (69%), de jovens de 16 a 24 anos (83%) em relação aos acima dos 60 (72%), além de maior concentração no Sudeste (82%) do que no Nordeste (71%). O percentual também é maior entre quem recebe de dois a cinco salários mínimos (82%) do que entre quem ganha até um salário mínimo (74%).

No ranking das preferências, o Flamengo lidera com 26%, seguido pelo Corinthians (19%). Na sequência aparecem São Paulo (9%), Palmeiras (7%) e Vasco (5%). Internacional e Cruzeiro registram 4% cada, enquanto Atlético-MG, Grêmio e Santos somam 3% cada. Botafogo, Bahia e Fluminense aparecem com 2%, e os demais times contabilizam 11%.

Metodologia da pesquisa: A Nexus entrevistou 2.006 cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação, entre os dias 15 e 24 de agosto. A margem de erro da amostra é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.