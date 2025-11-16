Conheça Riquelme Felipe, zagueiro a caminho do Botafogo para 2026

O Botafogo encaminhou a contratação do primeiro reforço para 2026. Trata-se do zagueiro Riquelme Felipe, de 18 anos, do Sport, que chegará no Glorioso com contrato até o fim de 2029 em mais uma aquisição da SAF seguindo a linha de aposta em jovens atletas. Ele chega inicialmente para o sub-20 e será avaliado.

Riquelme Felipe estreou nos profissionais do Leão na reta final da atual edição do Campeonato Brasileiro, na derrota de virada para o Atlético-MG por 4 a 2. O defensor chama atenção pela velocidade e posicionamento no gramado, sendo tratado como uma das grandes joias da base do Sport.

Novo reforço do Botafogo

Pensando nisso, o Lance! apresenta a jovem promessa. O jornalista Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, do Recife, falou sobre os principais atributos do jogador a caminho do Glorioso.

— O Riquelme é um zagueiro que casa muito com as características dos defensores modernos do futebol. Que é aquele zagueiro alto, esguio, de passada larga, com muita força, mas não é aquela força de um zagueiro de mais massa, mais pesado. Ele tem essa força, de fato, no enfrentamento, mas tendo um tipo físico mais esguio, de maior velocidade. Nas categorias de base ele já chamava atenção por isso, por esse poder de recuperação, de jogadas, de boa leitura e liderança — comentou Antônio Gabriel.

Riquelme Felipe assinará por quatro anos com o Botafogo (Foto: Reprodução)

Riquelme Felipe foi captado pelo Sport em um torneio em Joaquim Gomes, cidade no interior de Alagoas, cidade natal do jogador. Ele chegou ao Leão ainda no sub-15, mas subiu rapidamente de categoria e ganhou destaque. Seu reconhecimento nas equipes de base chegou durante boa exibição na MadCup, em Madrid, sendo o capitão e craque do time campeão do torneio.

Inicialmente, o jovem chegaria ao Botafogo para a equipe sub-20 e passaria por avaliações do departamento de futebol e da comissão técnica principal. Riquelme, que pode atuar em ambos os lados da zaga, ainda entrega em outro setor.

— Por ter sido um volante, ele tem aspectos técnicos interessantes para um zagueiro. Há uma qualidade maior até na construção de jogo, no passe, uma segurança maior para sair jogando se for necessário. Claro, o principal atributo é de fato esse poder físico, essa marcação, a leitura defensiva.

O Botafogo ainda não definiu o planejamento quanto ao perfil de contratações para 2026 e segue na luta por uma vaga na Libertadores. A SAF tem conversas por renovação dos principais nomes do elenco e pretende fazer investimentos pontuais para aumentar o nível.