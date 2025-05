O Flamengo receberá nos dias 5 e 6 de maio, a Taça do Mundial de Clubes da Fifa 2025 em seu museu, na sede da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os torcedores terão a oportunidade de ver de perto o principal símbolo da nova competição, e o troféu ficará exposto em frente ao espaço dedicado às memórias do título rubro-negro conquistado no Mundial de 1981, contra o Liverpool.

A taça da competição traz símbolos com referências à história do futebol, exibe o mapa do mundo e homenageia os 211 países filiados à entidade máxima. Um dos destaques é a marcação que representa a posição dos planetas do sistema solar no momento da partida inaugural da competição, no dia 14 de junho, entre Al-Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos.

O evento contará com a presença dos mascotes Binho e Urubão. Os visitantes terão experiências imersivas na visita ao Museu Flamengo nos dias da exposição e cobertura fotográfica personalizada por reconhecimento facial.

Na segunda-feira (5), o evento será aberto ao público das 11h30 às 20h e na terça-feira (6), das 9h e às 20h. Sócios-proprietários não pagam ingresso e sócios-torcedores podem resgatar experiências para reservar horário gratuitamente.

Os cadastrados que não têm pontos disponíveis no programa do clube, pagam meia entrada. Para isso, basta selecionar a opção “Sócio-torcedor Flamengo” na lista de categorias no site oficial do museu: https://museuflamengo.eleventickets.com/pt/produto/museu-flamengo a partir do dia 30/04. O agendamento de visitas para o público geral inicia no dia 01/05.

Tour da Taça

O primeiro clube a receber o troféu do Mundial de Clubes da Fifa será o Botafogo, nos dias 3 e 4 de maio, na sede de General Severiano, com entrada gratuita. O Fluminense, por sua vez, receberá a taça nos dias 7 e 8, quando se encerra o percurso pela Cidade Maravilhosa.