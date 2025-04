Mauro Cezar comenta caso de Bruno Henrique

O jornalista Mauro Cezar Pereira comentou sobre o possível envolvimento de Bruno Henrique, do Flamengo, em um esquema de apostas esportivas. Em uma participação no programa "Uol News Esporte", o comunicador lamentou a existência do caso e classificou a acusação como grave.

Para o comentarista, caso a suposta manipulação seja confirmada pela Justiça, o jogador deveria receber uma punição severa. Mauro condenou qualquer tipo de envolvido de Bruno Henrique mas não descartou a possibilidade da dúvida das acusações. O jogador ainda irá responder pelo caso.

- É gravíssimo. Primeiro, a gente tem que ser responsável porque o que parece óbvio muitas vezes não é, então até que se prove o contrário, qualquer um é inocente e está no terreno da investigação. Ele é um acusado, suspeito, por enquanto é isso - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Claro que se confirmando a veracidade daqueles prints, ele está muito encrencado e não há como não puni-lo severamente. Se ele de fato participou, se os diálogos são legítimos, não tem para onde correr — é indesculpável - concluiu.

Entenda o caso de Bruno Henrique

A Polícia Federal indiciou o atacante do Flamengo por um possível envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas. O caso veio à tona na última terça-feira (16), e de acordo com as investigações, o jogador forçou um cartão amarelo na partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, para beneficiar apostadores.

As autoridades apontam que dez pessoas estariam envolvidas no esquema. Dos investigados três são da própria família do atleta. Tratam-se de Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, Ludymilla Araújo Lima, esposa de Wander, e Poliana Ester Nunes Cardoso, prima do jogador.

Um dado crucial para a investigação do caso foi uma troca de mesagens encontrada no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior. O contato encontrado colocaria o jogador do Flamengo diretamente relacionado ao suposto esquema de apostas.

Próximos passos

O atleta foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva na última terça-feira (15). Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.