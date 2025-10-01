Barcelona e Paris Saint-Germain protagonizam na tarde desta quarta-feira (1) um dos principais jogos da fase de pontos corridos da Champions League 2025/26. O atual campeão visita o semifinalista da temporada passada em território espanhol e colocam frente a frente dois elencos de alto valor no mercado da bola.

As realidades de Barça e PSG evidenciam a força que os grandes clubes da Europa têm nos investimentos em seus elencos, com um plantel que representa uma cifra milionária e com jogadores de alto nível. A prova disso foi a disputa da Bola de Ouro, vencida pelo francês Dembelé, da equipe parisiense, contra o jovem atacante espanhol do Barcelona, Lamine Yamal, segundo colocado. Mas na ponta da caneta, qual dos dois times mais gasta?

No aspecto salarial, os dois clubes somam cifras que os colocam entre os maiores do continente europeu. E cada um deles adequado à sua realidade financeira, já que França e Espanha são países que operam sob regras diferentes no fair play financeiro e de gasto de salário. Além disso, há atual perfil seguido por cada time.

O PSG fez uma correção de rota desde a temporada retrasada e deixou de ser um clube pautado nas grandes estrelas. Neymar, Messi e Mbappé deixaram o elenco ao longo dos últimos anos, o que deu protagonismo à jovens jogadores e outros que foram escolhidos especificamente pensando no projeto futebolístico, como o próprio Dembelé. Mesmo assim, não é sinônimo de pouco gasto salarial.

Do lado do Barça, a Espanha é o país com o fair play financeiro mais rígido entre as cinco maiores ligas do continente europeu. O próprio clube catalão vem sofrendo há alguns anos para se adequar às regras e conseguir a margem permitida pela La Liga e Uefa para inscrever seus atletas. Entretanto, isso também não é sinal que os atletas ganhem pouco, até porque historicamente o Barcelona é um clube que paga altos salários aos seus contratados.

PSG tem gasto menor com salários que o Barcelona. (Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP)

Qual time mais gasta com salários?

Por mais que a regra da Espanha seja mais controladora, o Barcelona ainda está à frente do PSG quando comparado o investimento com salários. O time francês é comandado por um grupo bilionário do Catar, mas mantém suas cifras um pouco abaixo do rival, mesmo quando o recorte são os maiores salários individuais dos jogadores.

De acordo com o Capology, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e de salários de jogadores, o Barcelona tem um gasto bruto anual de 222 milhões de euros (R$ 1,38 bilhão) com encargos salariais, contra 157,94 milhões de euros (R$ 986,45 milhões) do PSG. A diferença é considerável, principalmente pelo nível técnico das equipes, que é parecido.

Ao olhar para os jogadores com os maiores salários, a dominância também é espanhola. Dos dois plantéis, o jogador que mais ganha é o centroavante Robert Lewandowski, que leva 20,83 milhões de euros (R$ 130 mi) por temporada para jogar pelo Barcelona. A segunda posição também é blaugrana, com o volante Frankie De Jong, que tem acertado 19 milhões de euros (R$ 118,6 mi) anuais com o Barça.

A terceira posição é justamente o Bola de Ouro Ousmané Dembelé, maior salário do PSG com 18 milhões de euros (R$ 112,4 mi) ao ano. Na sequência, mais três nomes do Barcelona aparecem e dividem a terceira colocação. O vice-campeão do prêmio Lamine Yamal teve seu contrato renovado na temporada 2024/25 e se juntou ao brasileiro Raphinha e o goleiro Ter Stegen, com vencimentos avaliados em 16,67 milhões de euros (R$ 104,1 mi) por ano.

Para completar o top três do Paris, Kvaratskhelia aparece na segunda posição com 16,36 milhões de salário (R$ 102,18 mi) por temporada. O atacante na última janela de inverno e se tornou peça-chave para o elenco de Luis Enrique. Para isso, o clube precisou investir pesado para tirá-lo do Napoli, da Itália, onde atuava. Por fim, o brasileiro Marquinhos, capitão e um dos mais antigos do elenco, aparece com salário de 13,45 milhões de euros (R$ 84 mi) por temporada.