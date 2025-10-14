Palmeiras terá artilheiro ao lado de Messi e vê uruguaio brilhar na Data Fifa

Artilheiro e destaque do Palmeiras na temporada, Flaco López receberá minutos com a camisa da Argentina no duelo contra Porto Rico, na noite desta terça-feira (14), nos Estados Unidos. A decisão foi anunciada pelo técnico Lionel Scaloni, durante entrevista coletiva.

Após oscilar entre o time titular e reserva do Palmeiras no primeiro semestre, Flaco passou a formar dupla de ataque ao lado de Vitor Roque ao término do Mundial de Clubes. As boas atuações pelo Alviverde garantiram seu primeiro chamado para defender a Argentina ainda em agosto, mas, na ocasião, não chegou a receber minutos da comissão técnica.

- Queríamos testar o Lautaro (Martínez) e o Julián (Alvarez), e tínhamos o Flaco (López) no banco, que não pôde entrar e que jogará na próxima (...) odos os novos jogadores que foram chamados e não tiveram oportunidade,, jogarão contra Porto Rico - afirmou Scaloni.

De acordo com a mídia local, inclusive, existe a possibilidade de o atacante iniciar pela primeira uma partida pela atual campeã mundial.

- Flaco (López), bem, não digo que ele nos surpreendeu, porque o acompanhamos há algum tempo, mas é verdade que ele progrediu significativamente nos últimos meses. Ele realmente acredita no que é, que é um jogador muito bom e que ainda pode dar ainda mais. Então, estamos felizes com a contribuição dele, e acima de tudo porque ele é um ótimo garoto - completou.

Ao todo, Flaco López marcou 22 gols e distribuiu cinco assistências em 51 jogos pelo Palmeiras em 2025. No entanto, não estará à disposição de Abel Ferreira para a partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (15), pelo Brasileirão.

Flaco López, atacante do Palmeiras, receberá minutos com camisa da seleção da Argentina (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Uruguaios do Palmeiras são titulares na equipe de Bielsa

Apesar de não serem considerados titulares do Palmeiras, Facundo Torres e Emiliano Martínez iniciaram a vitória por 2 a 1 do Uruguai sobre o Uzbequistão, em partida amistosa nesta Data Fifa.

O volante permaneceu em campo durante os 90 minutos do confronto, enquanto o atacante foi responsável por anotar o primeiro gol da Celeste, já classificada para a próxima edição da Copa do Mundo, nos Estados Unidos.

Ambos são aguardados no Brasil para serem avaliados fisicamente pelo departamento médico do Palmeiras. Caso estejam em condições, devem ser opções no banco de reservas para a segunda etapa.