Atlético-MG x Sport: veja diferença no valor de mercado dos times

Em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta quarta-feira. Duelo que vai opor um time que tenta se afastar da zona de rebaixamento e outro de apenas duas vitórias no campeonato. Afundada na lanterna, a equipe pernambucana vai encarar um adversário cujo valor de mercado do elenco é mais que o dobro.

O Atlético-MG tem grupo de jogadores avaliado em € 97,4 milhões, enquanto os jogadores do Sport valem, juntos, € 39,5 milhões. Isso de acordo com o site especializado Transfermarkt. Diferença que pode até se aproximar proporcionalmente na diferença de pontos (os mineiros têm 29, os pernambucanos 19), mas, na tabela do Brasileirão, há somente cinco equipes entre os adversários desta quarta.

Individualmente

Como Hulk e Dudu já passaram das idades de maior valorização - respectivamente 39 e 33 anos -, os jogadores de maior valor de mercado do Galo não são os que, em tese, são as maiores estrelas. Guilherme Arana vale € 8 milhões aos 28 anos, Gustavo Scarpa vale € 7,5 milhões aos 31 anos. Tomás Cuello e Gabriel Menino valem, ambos, € 7 milhões com 25 anos.

O elenco do Leão do Recife mostra valores mais modestos. O jogador de maior destaque é o volante Zé Lucas: € 5 milhões aos 17 anos. Luan Cândido, de 24, está avaliado em € 4 milhões. Ramírez (centroavante de 28 anos), Rivera (volante de 29) e Atencio (ponta de 23) valem € 2 cada um. Diferença tamanha entre os elencos que faz do representante do Sport de melhor avaliação estar abaixo do sétimo mais caro do Galo.

Metas

Se o objetivo do Sport, diante da posição na tabela e dos pontos até aqui, é a permanência na primeira divisão, o Atlético-MG tinha a meta de voltar à Copa Libertadores. Mas a missão está cada vez mais difícil.

