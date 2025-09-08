Fluminense x Bahia: veja parcial de ingressos para jogo da Copa do Brasil
Equipes se enfrentam na quarta-feira
O Fluminense recebe o Bahia nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para o confronto no Maracanã, no Rio de Janeiro, mais de 19 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é que o estádio carioca receba cerca de 30 mil torcedores.
A última parcial de ingressos saiu na tarde de domingo, segundo o jornalista Marcello Neves. O dia contou, aliás, com o início da venda para o píblico geral (online). Importante mencionar que a comercialização nos pontos de venda começará nesta segunda-feira.
O ingresso mais barato é para o Setor Norte (R$ 40 inteira). Já para o Setor Sul, que costuma esgotar primeiro, a entrada custa R$ 90.
Como foi o primeiro jogo
No jogo de ida, em Salvador, o Bahia venceu o Fluminense por 1 a 0, com gol de Luciana Juba. Ou seja, para buscar a classificação às semifinais, o Tricolor das Laranjeiras precisa vencer por dois gols ou mais de diferença. Se vencer com a mesma diferença de gols do primeiro confronto, levará a partida para os pênaltis.
Confira os valores dos ingressos para Fluminense x Bahia
SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 22,50
- Arquiba Raiz – R$ 45
- Guerreiro Toda Terra – R$ 54
- Guerreiro – R$ 72
- Leste Raiz – R$ 90
- Inteira – R$ 90
- Meia-entrada – R$ 45
SETOR LESTE INFERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 15
- Guerreiro Toda Terra – R$ 36
- Guerreiro – R$ 48
- Inteira – R$ 60
- Meia-entrada – R$ 30
SETOR OESTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 37,50
- Arquiba Raiz – R$ 75
- Guerreiro Toda Terra – R$ 90
- Guerreiro – R$ 120
- Leste Raiz – R$ 150
- Inteira – R$ 150
- Meia-entrada – R$ 75
SETOR NORTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 10
- Arquiba Raiz – R$ 20
- Guerreiro Toda Terra – R$ 16
- Guerreiro – R$ 32
- Leste Raiz – R$ 40
- Inteira – R$ 40
- Meia-entrada – R$ 20
SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 650
- Inteira – R$ 650
- Meia-entrada – R$ 362,50
SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)
- Inteira - R$ 75
- Meia-entrada - R$ 150
