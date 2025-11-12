ATP fecha com streaming e mira aproximação com os jovens

A ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) anunciou o seu novo acordo comercial: a parceria com o Spotify. Mais uma vez, buscando a aproximação com os jovens para atrair novas gerações, a organização terá uma programação própria na plataforma.

De agora em diante, a organização do tênis profissional masculino irá mostrar os bastidores das competições. Com estreia prevista para dezembro, o ATP Finals, que está acontecendo em Turim, na Itália, já contará com conteúdos na plataforma.

A ideia da iniciativa, além de se aproximar dos jovens, é de dar ainda mais visibilidade e ressaltar a boa fase que os atletas atravessam, além de explicar mais sobre os bastidores de torneios considerados destaque.

O espanhol Carlos Alcaraz em noite de gala no ATP Finals de Turim (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

Andrew Walker, vice-presidente sênior de marca e marketing do ATP Tour, ressaltou a importância e a felicidade da ATP de poder realizar este projeto.

- O Spotify é uma plataforma com um público global e apaixonado, e estamos muito felizes em dar vida às histórias da ATP por meio desta colaboração. Esta parceria nos permite criar novas experiências de conteúdo que se conectam com os fãs, apresentar nossos atletas e atrair novos públicos - disse o vice presidente.

Esta iniciativa faz parte das grandes mudanças e adaptações que estão sendo adotadas pela ATP. O principal objetivo de toda essa reforma é conseguir inserir a marca no mundo digital. A partir de 2026, inclusive, a organização passará a ter um novo desing, com uma identidade visual 100% repaginada e idealizada para a era digital.