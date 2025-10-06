Uma novidade movimentou a NBA e os fãs da liga nesta segunda-feira: uma publicação do astro LeBron James, anunciando "The Second Decision", A Segunda Decisão, em tradução livre. O nome é referência ao marco publicitário de 15 anos atrás, quando o ala anunciou a mudança do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat. A expectativa será encerrada nesta terça-feira, mas já gerou uma disparada no preço dos ingressos da última partida dos Los Angeles Lakers na temporada que está para começar.

Assim que LeBron James publicou nas redes socias que A Segunda Decisão será anunciada nesta terça, os bilhetes se valorizaram. O último jogo dos Lakers na temporada regular passaram de US$ 80 para U$$ 445. Mais de cinco vezes mais caros. Dados de acordo com TickPick, perfil na rede social X especializado em preço de ingressos.

The Decision

A primeira vez que promoveu The Decision, LeBron James gerou expectativa, tinha algumas equipes interessadas em contratá-lo - e o próprio Cleveland queria mantê-lo. O marketing foi feito e a frase em inglês "Vou levar meus talentos para South Beach" ficou eternizada.

Por todo o mundo da NBA, os fãs estão na expectativa do que acontecerá desta vez. Afinal, o comunicado do craque informa apenas que será "a decisão das decisões". Uma das teorias é de anúncio da aposentadoria para o jogador de 40 anos.

Carreira

Lebron começou a carreira profissional no Cleveland, em 2003, e ficou na equipe do Estado de Ohio até 2010. Foram quatro anos em Miami, na Flórida, até o retorno ao Cleveland para mais quatro temporadas. Desde então, o número 23 defende o Lakers.

Ele soma três títulos da NBA, três medalhas de ouro olímpicas e uma de bronze. Em Campeonatos Mundiais, uma medalha de bronze.