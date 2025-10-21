O Atlético Mineiro visita o Independiente Del Valle na noite desta terça-feira (21) e dá o primeiro passo na disputa da semifinal da Copa Sul-Americana. Diante dos equatorianos, o time brasileiro mira a vaga na decisão e quer aumentar sua premiação com a classificação entre os quatro melhores. Até agora, o Galo já faturou um alto valor com o torneio.

Neste ano, a Conmebol aumentou a cifras da competição para a edição 2025, um incremento de US$ 500 mil (R$ 2,68 milhões na cotação atualizada) para o vencedor. As bonificações financeiras são pagadas desde a disputa das fases preliminares até a decisão da copa continental. No caso do Atlético-MG, o clube disputa desde a etapa de grupos.

Além de receber a cada fase avançada, o Galo também somou prêmios extras referentes às duas vitórias conquistadas na fase de grupos. A Conmebol pagou um valor fixo aos classificados e mais outro bônus a cada triunfo conquistado. Até agora, o Atlético somou em torno de R$ 20 milhões em premiação. O valor não é exato já que as cifras pagas pela entidade são em dólar e os valores podem variar de acordo com a cotação. Na moeda americana, o prêmio até então é de US$ 3,73 milhões.

Caso avance contra o Independiente Del Valle, o Atlético Mineiro garante, pelo menos, a premiação paga ao vice-campeão da Sul-Americana. Na edição 2025, a Conmebol definiu que o segundo colocado leva US$ 2 milhões apenas pela disputa da decisão, o que significa R$ 10,74 milhões na cotação atual - o que não garante que esse será o valor exato, já que depende da cotação.

Isso daria ao Atlético-MG uma premiação mínima em torno de R$ 30 milhões pela campanha. O valor pode chegar até um teto de pouco mais de R$ 45 milhões caso o Galo avance para a final e vença o torneio, que terá sua final disputada no final de novembro. Pelo título, a equipe levará US$ 6,5 milhões (R$ 35 milhões atualmente).

A bola rola para Atlético-MG e Independiente Del Valle às 21h30 desta terça-feira (21), em partida que será disputada no Estádio Banco Guayaquil, em Sangolquí, cidade que fica na região metropolitana de Quito, capital do Equador.

Veja a premiação conquistada pelo Atlético-MG até agora na Sul-Americana

Fase de grupos: US$ 900 mil fixos + US$ 230 mil pelas duas vitória conquistadas Playoffs: US$ 500 mil (fase disputada por ter sido 2º colocado na chave) Oitavas de final: US$ 600 mil Quartas de final: US$ 700 mil Semifinal: US$ 800 mil

Total até agora: US$ 3,73 milhões*

*valores de premiação em euros sem a conversão para evitar distorções no prêmio a cada fase