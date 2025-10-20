Hulk se manifesta sobre possível saída do Atlético-MG

Após rumores sobre uma possível saída de Hulk do Atlético Mineiro, o atacante de 39 anos se manifestou nesta segunda-feira (20) através de sua assessoria de imprensa sobre o assunto. As especulações aumentaram nas últimas semanas, devido ao atacante ficar no banco de reservas em algumas partidas e deixar a titularidade absoluta da equipe.

"Eu tenho contrato e pretendo cumprir. Se o clube não quiser ficar comigo que venha me procurar que a gente senta e resolve. Ninguém em nenhum momento me procurou” afirmou o camisa 7 via assessoria.

Hulk vive uma fase ruim no Atlético, não balança as redes a 13 partidas, maior jejum desde que chegou ao Galo em 2021. Seu último gol foi no dia 14 de Agosto, na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. No entanto, o atacante ainda é o artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols.

No meio dessa turbulência, na última sexta-feira (17), desabafou nas redes sociais mostrando o carinho que tem com o Galo. O jogador postou uma foto com a camisa do ano histórico de 2021 dizendo: "Nasci pra isso. Amo jogar futebol e trabalho incansavelmente pra representar essa camisa com orgulho".

História de Hulk pelo Atlético

Hulk veste a camisa alvinegra desde o início de 2021, e é para muitos o maior ídolo da historia do Galo. Até então, soma oito títulos conquistados: Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e cinco Campeonatos Mineiros (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).

Além das conquistas com o grupo, as marcas individuais do atacante são de impressionar. São 274 jogos pelo time mineiro, com 130 gols e 48 assistências. Média de quase um gol a cada duas partidas.