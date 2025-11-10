O Atlético de Madrid oficializou, nesta segunda-feira (10), a entrada da Apollo Sports Capital como sua nova acionista majoritária. O fundo norte-americano, braço da Apollo Global Management, assumirá entre 51% e 55% das ações do clube espanhol. Em nota, o fundo de investimentos e o clube afirmaram que será uma aliança estratégica de longo prazo, que busca estabilidade financeira e competitividade esportiva da equipe colchonera.

A Apollo Global Management é uma das maiores gestoras de ativos alternativos do mundo, com cerca de US$ 908 bilhões sob gestão em setembro de 2025. Sua divisão esportiva, liderada por Al Tylis (CEO), Rob Givone e Lee Solomon (co-gestores) e Sam Porter (diretor de estratégia), tem participações em torneios como o Madrid Open e o Miami Open, além de investimentos em clubes como Nottingham Forest, Necaxa (México) e La Equidad (Colômbia).

O acordo, que ainda depende de aprovação regulatória, deve ser concluído no primeiro trimestre de 2026. Após o fechamento da transação, o fundo deterá o controle majoritário do Atlético, enquanto Miguel Ángel Gil Marín e Enrique Cerezo seguirão à frente da gestão do clube como CEO e presidente, respectivamente.

A Apollo Sports Capital é acionista majoritária do Atlético de Madrid (Foto: Divulgação)

Fundo americano promete reforço financeiro

Segundo o comunicado oficial, a parceria prevê a injeção de novo capital para ampliar os investimentos nas equipes profissionais e em infraestrutura, incluindo o projeto da Cidade do Esporte, um complexo adjacente ao Estádio Metropolitano. A iniciativa busca transformar a área em um centro de esportes, lazer e cultura, com impacto direto na economia local.

Em nota, Miguel Ángel Gil Marín afirmou que a Apollo é "um parceiro comprometido com a história e a identidade do Atlético", destacando a importância de manter a continuidade administrativa e o foco em um crescimento sustentável. Já Rob Givone, sócio da Apollo, classificou o clube como "uma das grandes instituições esportivas da Europa" e ressaltou a intenção de "honrar seu legado e fortalecer a experiência dos torcedores".

Griezmann marcou na vitória por 5 a 1 do Atlético de Madrid sobre o Frankfurt na Champions (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Com a entrada da Apollo, a nova estrutura acionária prevê 25% das ações para a Quantum Pacific, do empresário israelense Idan Ofer, 5% para o fundo Ares Management e cerca de 10% para Gil Marín. Enrique Cerezo, atual presidente, manterá aproximadamente 3%. O restante — 1,5% — ficará distribuído entre pequenos acionistas.

A Apollo Sports Capital reforçou que o Atlético será o principal investimento esportivo da empresa, sem relação com um portfólio multiclubes. O objetivo, segundo comunicado, é consolidar a posição da equipe madrilenha entre as potências do futebol europeu, garantindo estabilidade, expansão global e novas fontes de receita.

