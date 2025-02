Astro inglês perde patrocínios por má fase; entenda

A queda de rendimento de Marcus Rashford não só influenciou a sua fase futebolística, mas também afetou seus negócios extra campo. O jogador, recém-contratado pelo Aston Villa, teve suas rendas impactadas por perdas de patrocínios devido à má fase no futebol, tanto do jogador, quanto do seu ex-time. A sua saída do Manchester também impactou muito em seus negócios

O craque Marcus Rashford vem passando por viradas de chave em sua carreira. O jogador chegou ao Manchester United ainda na infância, com sete anos, e precisou se despedir após 20 anos no clube. Rashford teve atritos com o técnico Ruben Amorim, chegando a ser barrado de jogos e receber críticas públicas do técnico. Por esses motivos, o jogador saiu por empréstimo ao Aston Villa, onde procura reviver sua boa fase.

Perca de patrocínios de Rashford

Por conta do baixo desempenho que o atleta vive, junto de sua ex-equipe, os negócios de Rashford foram impactados. O jogador, que conviveu com períodos de má fase nos últimos anos, não foi convocado para a seleção inglesa, na disputa pela Eurocopa, o que motivou a rescisão de contrato com as marcas Burberry, Levi's e Beats.

Marcus Rashford anunciado como reforço do Aston Villa (Foto: Reprodução/Instagram)

A saída do craque do Manchester United também pode ser um duro golpe a suas finanças. A Nike, patrocinadora de Rashford, categoriza os Red Devils como um dos clubes com marcas globais. Ao se transferir para o Aston Villa, o atacante se moveu para uma lista inferior à que o Manchester ocupava, e por isso, o atleta irá gerar menos impacto no marketing da empresa americana.

Por tal motivo, a chegada de Rashford no Aston Villa, faria o craque perder cerca de 50% de seus faturamentos com a Nike, assim, contabilizando mais um duro corte nas suas finanças. Segundo o jornal britânico 'Daily Mail', os cortes podem ser de 1,5 milhão de euros (com bônus) para 50 mil euros.

