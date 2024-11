Assembleia de sócios aprova SAF da Portuguesa

A Assembleia Geral de sócios da Portuguesa aprovou, com 86% dos votos, a proposta da XP Investimentos, Revee e Tauá Partners de R$ 1 bilhão por 80% da SAF da Lusa. A votação aconteceu na terça-feira (26), no ginásio Raulzão, localizado no complexo esportivo do Canindé.

Conheça os detalhes da proposta de R$ 1 bilhão pela SAF da Portuguesa

Dos 184 sócios que participaram do pleito, 158 votaram a favor da aprovação e apenas 26 votaram contra.

Com o resultado, o contrato da SAF deve ser assinado nos próximos dias, seguindo os ajustes solicitados pelo Conselho de Orientação e Fiscalização.

O projeto contempla tanto a reestruturação do futebol quanto a construção de uma arena moderna no Canindé. A gestão da SAF também vai cuidar da resolução de dívidas e da recuperação judicial do clube. O presidente da Lusa, Antonio Carlos Castanheira, comemorou a aprovação.

- Parece que saiu um caminhão das costas, não é? Porque eu sempre pensei que a única forma da gente poder quitar um passivo histórico gigantesco era com a modernização do nosso estádio. E Deus abençoou: SAF e Arena vieram juntas. Ainda não caiu a ficha, mas tenho certeza que tudo isso vai mudar a história da Portuguesa - afirmou, em entrevista ao programa Paixão Lusa.

Segundo o presidente, o clube já trabalha em contratações e na estruturação técnica do projeto da arena.

- O futebol já está em fase bem adiantada. Temos seis ou sete jogadores alinhados, mas aguardamos a assinatura oficial para anunciar. A arena também está estruturando toda a parte técnica e documental. A prefeitura de São Paulo tem nos dado apoio total para resolver as pendências do projeto.

