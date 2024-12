Asics terá loja com produtos exclusivos e ‘test-drive’ de tênis na Expo da São Silvestre

O dia da Corrida Internacional de São Silvestre está chegando e, para fazer o público entrar no clima do evento, a Bienal do Ibirapuera receberá a Expo da Corrida entre esta sexta-feira (27) e a segunda-feira (30). Uma das atrações será a loja pop-up da Asics, principal patrocinadora da São Silvestre em 2024.

A loja terá à venda modelos clássicos da marca, mas também cores inéditas Superblast 2 e do Metaspeed Paris; pré-venda mundial em volume limitado do tênis GEL-Nimbus 27; além do lançamento mais recente da marca, o Novablast 5.

Os clientes também ganharão 100% de bônus de volta em todas as compras realizadas na loja, via OneASICS, programa de benefícios da marca.

Outro destaque é que o público poderá fazer uma espécie de test-drive em seis modelos de tênis na “ASICS House na Pista”, projeto da patrocinadora que também estará na Expo. Os visitantes poderão escolher entre o Metaspeed, Magic Speed, GEL-Nimbus 26, Novablast 4, Superblast 2 e GEL-Kayano 31, para testar nas esteiras que estarão à disposição no evento.

Corrida Internacional de São Silvestre 2023 (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Coleção da São Silvestre

A loja terá a venda exclusiva de uma coleção licenciada criada para esta edição da São Silvestre. Entre os produtos da coleção estão: camiseta de performance feminina e masculina nas cores branca, cinza e preta; regata feminina e masculina na cor branca; bermuda de corrida; boné preto e viseira roxa, todos com logo da Asics e da São Silvestre na frente.

Estarão à venda também meias pretas com a distância da prova (15km) e a camiseta de algodão da Asics com a frase “Quem tem medo da Brigadeiro?” e o desenho de um brigadeiro atrás.

Corrida Internacional de São Silvestre

A 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre acontecerá, como de costume, no dia 31 de dezembro. A expectativa da organização do evento é de que ocorra a participação de cerca de 37 mil corredores. A corrida contará com três horários de largadas: