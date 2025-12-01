AO VIVO: Acompanhe o Lance Talks – especial Copa do Mundo

O Lance! transmite ao vivo nesta segunda-feira, a partir das 13h, em todas as suas plataformas, mais um Lance Talks, desta vez edição especial para a Copa do Mundo. O encontro marca o início da cobertura rumo ao Mundial de 2026, que será realizado em três países: Estados Unidos, México e Canadá. ➡️Siga também no canal do Youtube e se inscreva.

O debate reúne especialistas dos mercados de publicidade, conteúdo e entretenimento para discutir tendências, oportunidades e desafios que vão movimentar as marcas no ciclo do Mundial. Os principais temas que serão abordados são:

O novo formato da Copa de 2026: três países-sede (EUA, Canadá e México), 48 seleções e 104 jogos.

A força da audiência global: na Copa de 2022, 5 bilhões de pessoas acompanharam parte do torneio e houve mais de 262 bilhões de visualizações de conteúdo.

Como marcas podem se destacar em um ambiente saturado de campanhas, conteúdos e ativações.

O papel dos creators, que dominaram a conversa em 2022, e o que esperar dessa disputa por atenção no próximo Mundial.

Cases e aprendizados do Mundial de Clubes de 2025, considerado um “aquecimento” para a Copa.

O avanço do mercado de apostas, que deve movimentar R$ 36 bilhões no Brasil em 2025 e terá protagonismo nas ativações.

Com análises diretas e insights práticos, o Lance Talks – Edição Copa oferece um panorama estratégico do que guiará as marcas e o consumo esportivo até o Mundial.

