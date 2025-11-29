Cafu analisa favoritismo para a final entre Palmeiras e Flamengo: 'Tá na hora'

Ex-capitão da Seleção Brasileira e ídolo do Palmeiras, Cafu foi entrevistado pelo Lance! e respondeu sobre o favoritismo na final da Libertadores. O ex-lateral afirmou que, apesar de estar do lado do Verdão na final, não consegue apontar um favorito.

continua após a publicidade

- Cara, tá na hora de dar o Palmeiras, né? Não tem favorito quando você fala de duas grandes potências do futebol, não só brasileiro, mas sul-americano e até mundial, cara. Estamos falando dos dois melhores elencos, dois times muito… muito cientes daquilo que precisam fazer dentro de campo, dois times que vem há anos lutando na liderança dos campeonatos - disse o ex-atleta.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não dá pra apontar hoje, como hoje, um favorito pra ganhar a Libertadores. Eu acho que tá 50-

50. - confirmou Cafu.

A final da Conmebol Libertadores acontecerá neste sábado (29), às 18h. A decisão será uma reedição de 2021, quando o Verdão levou a melhor sobre o Rubro Negro, que perdeu após uma falha de Andreas Pereira, hoje jogador do Palmeiras.

continua após a publicidade

O Lance! vai acompanhar as reações das torcidas flamenguistas e palmeirenses durante a grande final da Conmebol Libertadores 2025.

Cafu, bicampeão mundial com a Seleção Brasileira, segurando o troféu. (Foto: Reprodução/Instagram/@cafu2)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A entrevista com Cafu foi realizada no hotel Rosewood, em São Paulo. O comandante do penta foi ao evento após ser convidado para participar de um painel organizado pelo banco suíço UBS, que também contou com a presença de Tarcísio de Freitas, Kaká, Luis Felipe Scolari e muitas outras personalidades importantes do meio econômico. Ao todo, o evento UBS WM LatAm Summit durou dois dias e contou com mais de 20 painéis. Outros eventos já estão confirmados para o ano que vem.