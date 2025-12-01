Atlético Mineiro anuncia acordo inédito com a Nike para 2026; veja detalhes
Galo assinou contrato de quatro anos com a marca-norte-americana
A partir de 2026, a Nike será a nova fornecedora de material esportivo do Atlético Mineiro. O acordo inédito entre o clube e a marca foi anunciado no domingo e coloca fim na parceria entre o Galo e concorrente Adidas, que patrocinava a equipe desde dezembro de 2021. A parceria com a empresa norte-americana vale pelos próximos quatro anos e a estreia oficial será no dia 11 de janeiro, diante do Betim, pelo Campeonato Mineiro.
Antes, a Nike terá uma "estreia" não oficial na Copinha, competição de base, mas a marca irá fornecer peças temporários para o Atlético-MG e o elenco principal fará o lançamento da nova camisa no campeonato estadual. Além dos uniformes do time masculino, o acordo vale para a equipe profissional feminina, categorias de base e comissão técnica, incluindo peças de jogo, aquecimento, treino, viagem e linha casual.
O contrato entre o Galo e Nike foi costurado pela Fisia, empresa que detém os direitos de representar e comercializar a marca no Brasil. No vídeo de lançamento, um caminhão com a logo da Nike estampado percorreu as ruas de Belo Horizonte e pontos da capital que têm ligação com a história do Atlético, como a Praça 7, o Viaduto Santa Tereza, a Praça da Liberdade e a Praça do Papa, até finalizar o trajeto em frente à Arena MRV. O veículo também mostrava a frase "Os Maiores Jogam Juntos".
Rafael Menin, acionista majoritário da SAF do Atlético, destacou o alcance que a marca da Nike tem no mercado global e que a parceria fortalece o projeto esportivo do clube mineiro, que neste ano chegou na final da Copa Sul-Americana, quando terminou com o vice-campeonato.
- O clube sempre buscou estar ao lado dos melhores, e este é um movimento que reforça esse objetivo. A Nike é uma referência mundial no esporte e tê-la conosco representa um passo importante para o presente e o futuro do Atlético, o maior de Minas. Esta parceria fortalece nossa marca, nosso projeto esportivo e nos posiciona no mais alto nível de excelência - afirmou o executivo.
Veja o vídeo de lançamento da parceria entre Atlético-MG e Nike
