A Adidas inovou e lançou uma linha exclusiva de uniformes das seleções que estão na Copa do Mundo de 2026 para cachorros. A marca alemã escolheu quatro países para a campanha inédita, Argentina, Colômbia, México e Japão e divulgou em seus canais oficiais imagens dos cães usando as peças com designs específicos para pets.

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O início das vendas começa no dia 1º de maio e a Adidas direcionou a comercialização para a América do Norte, América Latina, Japão, China, Vietnã, Filipinas e Indonésia. Ainda não há a confirmação se todos os países dos continentes receberão os uniformes e o valor de cada um.

Nas redes sociais, a Adidas divulgou imagens de alguns cachorros usando as novas camisas. O design coloca a logo da fornecedora na parte da frente e do outro lado aparecem os escudos das seleções. Plea divulgação da empresa, os uniformes para pets vão ser vendidos em diversos tamanhos, para raças menores e cães de grande porte.

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A estratégia da Adidas não é uma novidade. Em 2025, a marca lançou uma linha para pets e outros artigos de "luxo", como roupas, bolsas de couro para carregar os animais e coleiras. Assim como os uniformes da Copa do Mundo, as peças lançadas no último ano também mostram a logo da empresa e as tradicionais listras nas mangas.

Veja fotos dos uniformes para a Adidas para cachorros

Adidas lançou uniformes das seleções da Copa para cachorro. (Foto: Divulgação/Adidas)

Adidas lançou uniformes das seleções da Copa para cachorro. (Foto: Divulgação/Adidas)