Patrocínio à Copa de 2026 fortalece marcas e impacta 66% dos consumidores no Brasil

A Copa do Mundo 2026 já está presente nas conversas dos brasileiros. A Coca-Cola é a marca mais lembrada, seguida por Nike e Adidas.

A apenas 45 dias da Copa do Mundo de 2026, marcas e patrocinadores já colhem os efeitos do torneio no Brasil. Segundo o "Instituto QualiBest", a presença na competição impacta tanto o posicionamento das empresas quanto as decisões de compra dos consumidores antes mesmo de a bola rolar no principal torneio de futebol do mundo.

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Marcas mais ligadas à Copa do Mundo

Na lembrança espontânea, os brasileiros destacam marcas historicamente ligadas ao futebol. A Adidas lidera, seguida por Nike e Coca-Cola. Já na lembrança estimulada — quando os entrevistados recebem sugestões — o ranking muda. A Coca-Cola aparece em primeiro lugar, com 75% das menções, seguida por Nike (65%) e Adidas (62%).

Outras empresas também se destacam:

Itaú (48%)

Visa (46%)

Guaraná Antarctica (44%)

McDonald's (43%)

Mercado Livre (42%)

Vivo (41%)

Para consolidar o ranking, os entrevistados foram submetidos a uma lista de 40 empresas ligadas ao evento, incluindo patrocinadoras oficiais e marcas com relação direta com a Copa de 2026. Segundo Fábia Silveira, gerente de pesquisa do QualiBest, o resultado reforça a força do investimento contínuo no esporte:

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— Os dados mostram que a Copa do mundo é um evento que mobiliza os brasileiros e a lembrança de marcas está diretamente relacionada a marcas que tradicionalmente apoiam eventos esportivos e o esporte brasileiro. Esse apoio construído consistentemente deixa uma forte lembrança de marca — afirma Fábia Silveira, gerente de pesquisa.

Trionda bola da Copa do Mundo 2026 (Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP

Impacto real na percepção de marca

O levantamento indica que o aporte ao torneio gera um impacto direto à marca. Para 94% dos brasileiros, associar uma marca à Copa contribui positivamente para sua reputação. Entre os efeitos percebidos, as empresas passam a ser vistas como modernas (76%), confiáveis (72%) e próximas do público (70%).

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Além do ganho de imagem, os dados mostram efeitos diretos nas vendas. Para 73% dos entrevistados, o patrocínio aumenta o interesse em conhecer produtos e serviços, enquanto 66% afirmam que a associação ao evento eleva o desejo de compra e a conversão.

As ações promocionais também desempenham papel estratégico: 71% afirmam que promoções ligadas à Copa influenciam suas decisões. Descontos são o principal atrativo para 48%, seguidos por brindes (41%) e sorteios (37%).

— A Copa também movimenta o universo dos colecionáveis: 1 em cada 3 brasileiros demonstra interesse por álbuns de figurinhas, embalagens especiais ou brindes, mostrando que o evento também pode ativar um desejo de guardar, colecionar e prolongar essa experiência — destaca Fabia, gerente de pesquisa do Instituto QualiBest.

Principais atributos

Modernidade (76%)

Confiabilidade (72%)

Proximidade com o público (70%)

Consumo

73% têm mais interesse em conhecer produtos e serviços

66% relatam aumento na intenção de compra

Promoções ligadas ao comportamento

48% preferem descontos

41% se atraem por brindes

37% por sorteios

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 24 de fevereiro de 2026, com 1.000 internautas de diferentes faixas etárias, classes socioeconômicas e regiões do país. O estudo foi conduzido via questionário quantitativo online na plataforma QualiBest, utilizando um painel de pesquisa proprietário com 250 mil usuários cadastrados.

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