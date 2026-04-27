Case River Plate: clube atinge 105 jogos com lotação máxima e superávit milionário

Equipe argentina alcançou a marca de 105 jogos consecutivos com mais de 85 mil pessoas presentes no Monumental, totalizando um fluxo superior a 8 milhões de torcedores no período.

O River Plate atingiu uma marca histórica em sua operação no estádio Monumental. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a equipe argentina alcançou a marca de 105 jogos consecutivos com mais de 85 mil pessoas presentes no estádio, totalizando um fluxo superior a 8 milhões de torcedores no período.

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O desempenho nas bilheterias reflete o equilíbrio do clube. Em 2025, segundo o site Transfermarkt, o River liderou a média de público mundial pelo terceiro ano consecutivo, com 85.018 torcedores por jogo, superando gigantes europeus como Borussia Dortmund, Real Madrid e Bayern de Munique. No cenário sul-americano, a disparidade é nítida: o Flamengo, único brasileiro no Top 10 global, ocupa a décima posição com média de 62.191 presentes.

Monumental de Nuñez, estádio do River Plate (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)

Expansão e infraestrutura

O Monumental, maior estádio da América do Sul, passará por uma nova fase de modernização para elevar sua capacidade para 101 mil espectadores. O projeto, orçado em US$100 milhões (R$497,60 milhões), tem entrega prevista para abril de 2029. O clube já garantiu o financiamento internacional para custear a obra.

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Além do aumento de capacidade, o ativo receberá investimentos em experiência do cliente e tecnologia: cobertura acústica 360º, conectividade 5G, novos sanitários e sistemas de LED por todo o estádio.

Tecnologia e Sócio-Torcedor

O sucesso comercial dos Milionários é sustentado por uma base sólida de sócios. Atualmente, o clube possui mais de 375 mil associados, figurando como o maior da América do Sul e o terceiro do mundo, atrás apenas de Bayern de Munique e Benfica.

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O clube ainda conta com a implantação de tecnologias como é o caso do programa RiverID, uma plataforma com 1,5 milhão de usuários cadastrados que centraliza a bilhetagem 100% digital e o reconhecimento facial, sendo a maior implementação do tipo em estádios no mundo. O sistema inclui o ingresso de temporada "Seu Lugar no Monumental", que permite a revenda de assentos caso o titular não compareça, otimizando a taxa de ocupação em todos os jogos.

Balanço Financeiro

Em 2026, o clube aprovou seu quarto balanço financeiro positivo consecutivo. Sob a gestão de Jorge Brito (2021-2025), o River Plate alcançou um superávit líquido de US$57,5 milhões (R$282,12 milhões) referente ao exercício de 2025.

O lucro operacional saltou 28%, atingindo US$73,6 milhões (R$366,24 milhões). Além disso, a instituição registrou uma redução de 24% em sua dívida, com uma receita ordinária de US$351,7 milhões (aproximadamente R$1,2 bilhão), impulsionada pela performance do futebol, arrecadação com ingressos e novos contratos de patrocínio.

Comparação com o mercado brasileiro

Na análise de público e programas de sócios, o River Plate leva vantagem em comparação aos clubes brasileiros. No quesito público, enquanto o Maracanã, maior estádio do país, que comporta 78.838 pessoas, atingiu esta semana a marca de 1 milhão de torcedores em 2026, com uma média de 38.897 presentes, o Monumental opera com uma média de público acima dos 85 mil. Na prática a média de comparecimento do estádio argentino é mais que o dobro da registrada no principal palco do futebol brasileiro.

No quesito fidelização, os Millonarios também mantêm uma liderança. No Brasil, o Palmeiras lidera o ranking de sócios com 168.242 associados, seguido por Atlético-MG (164.815) e Corinthians (pouco mais de 118 mil).

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