Saiba quanto as bets arrecadaram no Brasil em 2025

As empresas de apostas esportivas (bets) registraram uma receita bruta de R$ 37 bilhões, em 2025, no Brasil. Isso de acordo com dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF). Deste valor, 12% foram destinados a tributos previstos. A consolidação desses números foi possível após a entrada em vigor da legislação que regulamentou o setor, permitindo ao governo federal receber informações padronizadas das empresas licenciadas. Segundo a SPA, o acesso a esses dados passou a oferecer um retrato mais preciso do tamanho econômico do mercado e do perfil dos apostadores no Brasil.

- Houve a recepção de dados, que permitem conhecer o setor de forma objetiva, além de se ter ferramentas de monitoramento para acompanhar o cumprimento das regras criadas - afirmou o secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda, em nota ao site Poder 360. E ele completou:

- Temos o dimensionamento econômico e as informações das pessoas, o que nos ajuda na prevenção de problemas do jogo e possibilita atuarmos de forma articulada com outras instituições .

Quanto as bets pagaram em impostos em 2025

Segundo dados do Ministério da Fazenda, a arrecadação total do governo federal com as bets somou R$ 9,95 bilhões em 2025. O imposto de 12% sobre a receita bruta de jogos passou a valer com a sanção do marco regulatório das apostas esportivas, em vigor desde o início do ano.

Vale destacar que, para alcançar o valor citado acima, além da alíquota sobre a ceita bruta de jogos, há arrecadação sobre IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição sobre o Lucro Líquido), PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

Bloqueio de sites ilegais no primeiro ano de regulação

No eixo de fiscalização, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda informou que mais de 25 mil sites ilegais de bets foram bloqueados em 2025. A ação fez parte das medidas adotadas no primeiro ano de funcionamento do mercado regulado no Brasil.

Ainda de acordo com a SPA, a Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização instaurou 132 processos administrativos envolvendo 133 empresas de apostas ao longo do ano. Desse total, 80 processos permanecem em andamento para eventual aplicação de penalidades.

As 79 empresas autorizadas a operar legalmente no país reportaram que 25,2 milhões de brasileiros realizaram apostas em 2025. Também foi registrado que 54 instituições enviaram 1.255 comunicações, relacionadas a 1.687 pessoas com indícios de transferências para empresas não autorizadas. Essas ações resultaram no encerramento de 550 contas bancárias, sendo 265 já confirmadas como ilegais.