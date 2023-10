Onde assistir aos Jogos Pan-Americanos 2023? Entenda divisão dos direitos de transmissão

Por que o Pan não terá transmissão na TV?



Antes de comprar os direitos do Pan com recursos próprios, o COB fez o meio de campo entre a PanAm Sports, empresa que organiza a competição, e emissoras brasileiras. Globo e Band iniciaram negociações, mas as conversas não avançaram porque as TVs não quiseram pagar pelo valor pedido - algo em torno de US$ 10 milhões (R$ 50 milhões).



Quando viu que não havia sido encontrada ainda uma solução para transmitir o Pan no Brasil, o COB decidiu agir e garantiu o pacote para o streaming por um valor menor - menos de R$ 25 milhões de acordo com a Folha.



Na visão da entidade, seria prejudicial os atletas e para o esporte olímpico brasileiro que o evento não fosse transmitido no país. Em seguida, o COB decidiu dividir a transmissão do evento com a CazéTV, o canal do streamer Casimiro Miguel no Youtube.