A primeira a gente nunca esquece: São Paulo, a tua glória é do presente

Jogadores serão eternizados na galeria de títulos do time. Entrarão como ídolos? Isso eu deixo para os torcedores definirem. O fato é que o Tricolor teve em campo um total de seis jogadores de Cotia participando do jogo. Não há dúvidas de que constitui uma das melhores categorias de formação de todo o país, e isso teve impacto direto no resultado das finais: o gol decisivo saiu dos pés de Rodrigo Nestor, no clube desde os 12 anos de idade.



Histórias tendem a ficar mais bonitas quando tem seu final feliz. Mas preciso colocar que o São Paulo ainda tem um longo caminho para a reestruturação econômica e financeira.



Espero que este título seja marcado por deixar a diretoria do forte e grande tricolor paulista, capitaneada por Julio Casares, com a tranquilidade necessária para colocar as contas do clube em dia e implementar de vez, a governança que pede o futebol moderno. Quem sabe agora, o projeto de reforma do Morumbi possa sair do papel.



+ O caso Marcos Braz: em um mundo onde a pedra é de graça, o desafio é ser vidraça