O caso Marcos Braz: em um mundo onde a pedra é de graça, o desafio é ser vidraça

Vivo no esporte há décadas e acompanho a atuação do Marcos Braz como dirigente há anos, e nunca presenciei ou ouvi dizer que ele tenha destratado ou desrespeitado o principal patrimônio do clube: o torcedor flamenguista. Até porque não seria nada inteligente, uma vez que o torcedor do Flamengo também é seu eleitor na política partidária do Rio de Janeiro.