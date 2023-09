O goleiro Felipe Alves também está emprestado, mas a situação é diferente dos demais. O empréstimo junto ao Fortaleza é até o fim do contrato do jogador com o clube cearense. Ou seja, ele não terá mais vínculo com o dono de seus direitos quando o vínculo terminar. No entanto, seu destino não será com a camisa são-paulino em 2024 e ele deve deixar o Morumbi em dezembro.