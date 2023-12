A NFL vem para ficar no Brasil

E depois de desembarcar na Inglaterra, México e Alemanha, com mais de 40 jogos disputados, chegou a hora do Brasil. Tal escolha acompanha a expansão anunciada há dois anos atrás, no Global Markets Program.



Na ocasião, 18 times receberam da NFL os direitos de explorar ações de marketing, fan engagement e comercialização de ativações e parcerias em mais de 26 países. Hoje já são 20 e mais 4 países que foram adicionados no programa.



Atualmente, o Miami Dolphins é o único clube da NFL com direitos no Brasil. A organização já possui um podcast oficial em português, além de redes sociais com geração de conteúdo voltado ao público brasileiro.



O interesse apresentado pela cidade de São Paulo foi determinante para a NFL escolher o Brasil como próximo destino. Além disso, a estrutura da Neo Química Arena frente aos demais estádios brasileiros, qualidade do gramado e capacidade logística de acesso foram motivos considerados para a escolha final.



A chegada no Brasil traduz o desejo dos brasileiros, que representam a terceira maior base de fãs no mundo fora dos Estados Unidos. Só ficamos atrás de México e Canadá em termos de audiência, tendo mais de 35 milhões de fãs.



Atualmente, os jogos são transmitidos tanto pela ESPN (TV fechada) quanto pela RedeTV (TV aberta). O NFL Game Pass é comercializado através da DAZN e dá acesso a todos os jogos.



Em termos de ligas, contamos com duas, uma administrada pela CBFA (Confederação Brasileira de Futebol Americano) e outra pelos clubes que formam a Liga BFA.



- A vinda para o Brasil e outros países acontece pelo sucesso absoluto que os eventos internacionais trouxeram para a NFL e todos seus parceiros comerciais. Vale destacar também o impacto que esse jogo pode trazer para o crescimento da prática do esporte aqui no Brasil. Somado ao recém-anúncio do Flag Football nos Jogos Olímpicos de 2026, a tendência é que a modalidade tenha um crescimento exponencial por aqui, focando bastante no público feminino.



Uma coisa é certa: a NFL vem para ficar. E agora, veremos de perto toda a movimentação do mercado, agências e grandes marcas que apostarão, não só nesse primeiro jogo, mas também na expansão e crescimento da modalidade no Brasil.



