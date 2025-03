Em parceria com a Umbro, o Sport Club do Recife apresentou aos torcedores o novo uniforme principal da equipe para a temporada 2025 e 2026. A camisa comemorativa é uma homenagem à trajetória do clube, que neste ano, completa 120 anos de existência. O manto carrega simbolismo, contando a história de tradição nas cores do clube, e relembrando momentos vividos ao longo de todos estes anos.

A divulgação da peça foi feita nas redes sociais, na tarde de sexta-feira, e contou com a presença de Lucas Lima, meio-campista da equipe, em um vídeo realizado em uma espécie de museu do clube, com acervo de títulos e camisas passadas.

Detalhes da camisa comemorativa do Sport

Com gola em V diferenciada, a camisa mantém as tradicionais listras horizontais em preto e vermelho, além de grafismos alusivos ao aniversário do clube espalhados por toda a parte frontal. Na parte interna, a inscrição “120 anos do Sport” aparece em uma arte estilizada, acompanhada da frase “Uma razão para viver”. Já na parte de trás da gola, está bordado o nome completo do Leão da Ilha.

Abaixo do escudo, posicionado no peito, foram inseridos o ano de fundação do Sport (1905) e o ano em que o clube completa seu 120º aniversário (2025), ambos destacados em um reluzente tom dourado. A vestimenta também conta com um patch comemorativo na barra da camisa, reforçando a celebração do Leão da Ilha. Todos esses detalhes, assim como os números e os nomes dos atletas, são na cor dourada.

“Esse uniforme é uma representação da história gloriosa do Sport. Cada detalhe foi pensado para simbolizar e celebrar nossos 120 anos, marcando momentos inesquecíveis no coração dos nossos torcedores”, destacou o vice-presidente de marketing do Sport, Eduardo Arruda.

Lançamento

Além do lançamento da camisa comemorativa, o Sport promoverá uma ação especial pela cidade, proporcionando interações com a torcida e oferecendo premiações exclusivas para os rubro-negros. Os torcedores devem ficar atentos às redes sociais do Clube para mais informações sobre essas iniciativas comemorativas.

As novas camisas estarão disponíveis para compra a partir deste sábado (22), na Loja PST — tanto online quanto presencialmente —, além do site oficial da Umbro.

Sport x Retrô FC pela final do Pernambucano

O Sport se prepara para entrar em campo neste sábado, pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, às 16h (de Brasília). O adversário será o Retrô FC, que eliminou o Maguary na semifinal. Já o Leão da Ilha do Retiro superou o Santa Cruz na fase anterior. A próxima partida ainda não tem data confirmada pela federação, visto que dia 26, que seria a data inicial da decisão, terá disputa da Copa do Nordeste.

