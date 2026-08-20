Internacional lança terceiro uniforme com referências ao título Mundial de 2006
A nova peça segue a linha comemorativa ao feito do ano de 2006, em que a equipe colorada conquistou a Libertadores e o Mundial pela primeira vez; saiba mais
O Internacional anunciou, na manhã desta quinta-feira (20), o lançamento do novo terceiro uniforme para o restante da temporada. A camisa traz referências ao título mundial, conquistado pelo Colorado, que completa 20 anos no dia 17 de dezembro.
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A nova peça segue a linha comemorativa ao feito do ano de 2006, em que a equipe colorada conquistou a Libertadores e o Mundial pela primeira vez. O segundo uniforme, lançado em maio deste ano, também traz referência ao título de campeão do mundo, e o primeiro relembra o triunfo inédito pela competição continental.
Tem história que não precisa ser contada: basta vestir! ❤️🐉🤍— Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 20, 2026
O novo terceiro uniforme do Inter celebra a conquista do mundial de 2006.
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Camisa traz símbolos do Japão e coordenadas da conquista
A terceira camisa do Inter, em parceria com a Adidas, é predominantemente vermelho-escuro, com detalhes gráficos em um tom mais claro de vermelho. Por toda sua extensão, a peça carrega o grafismo de um dragão japonês, sendo um dos símbolos mais importantes da cultura local. Além disso, na parte de trás da camisa, próximo à gola, há uma inscrição das coordenadas geográficas do estádio de Yokohama, local exato onde o Colorado conquistou o título mundial.
O uniforme conta com o escudo aberto do Inter centralizado, destacado em dourado, assim como o número e nome dos jogadores nas costas. A cor escolhida simboliza a glória da conquista de 2006.
O novo terceiro uniforme do Inter já está disponível para venda. Os preços são de R$ 449,99 nas versões masculina e feminina e R$ 399,99 na versão infantil. Sócios em dia têm 15% de desconto.
Veja fotos do novo uniforme
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