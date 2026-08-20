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Internacional lança terceiro uniforme com referências ao título Mundial de 2006

A nova peça segue a linha comemorativa ao feito do ano de 2006, em que a equipe colorada conquistou a Libertadores e o Mundial pela primeira vez; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
20/08/2026 12:20
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
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Novo terceiro uniforme do Inter com referências ao título Mundial de 2006.
Novo terceiro uniforme do Inter com referências ao título Mundial de 2006 - (Foto: divulgação / SC Internacional)

O Internacional anunciou, na manhã desta quinta-feira (20), o lançamento do novo terceiro uniforme para o restante da temporada. A camisa traz referências ao título mundial, conquistado pelo Colorado, que completa 20 anos no dia 17 de dezembro.

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A nova peça segue a linha comemorativa ao feito do ano de 2006, em que a equipe colorada conquistou a Libertadores e o Mundial pela primeira vez. O segundo uniforme, lançado em maio deste ano, também traz referência ao título de campeão do mundo, e o primeiro relembra o triunfo inédito pela competição continental.

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Camisa traz símbolos do Japão e coordenadas da conquista

A terceira camisa do Inter, em parceria com a Adidas, é predominantemente vermelho-escuro, com detalhes gráficos em um tom mais claro de vermelho. Por toda sua extensão, a peça carrega o grafismo de um dragão japonês, sendo um dos símbolos mais importantes da cultura local. Além disso, na parte de trás da camisa, próximo à gola, há uma inscrição das coordenadas geográficas do estádio de Yokohama, local exato onde o Colorado conquistou o título mundial.

O uniforme conta com o escudo aberto do Inter centralizado, destacado em dourado, assim como o número e nome dos jogadores nas costas. A cor escolhida simboliza a glória da conquista de 2006.

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O novo terceiro uniforme do Inter já está disponível para venda. Os preços são de R$ 449,99 nas versões masculina e feminina e R$ 399,99 na versão infantil. Sócios em dia têm 15% de desconto.

Veja fotos do novo uniforme

Novo terceiro uniforme do Inter com referências ao título Mundial de 2006.
Novo terceiro uniforme do Inter com referências ao título Mundial de 2006 - (Foto: Divulgação/Adidas)
Coordenadas do estádio onde o Inter conquistou o título Mundial.
Coordenadas do estádio onde o Inter conquistou o título Mundial - (Foto: Divulgação/Adidas)
Bruno Henrique, Bruna Benites e Yngrid Piauí, vestindo o novo terceiro uniforme do Inter com referências ao título Mundial de 2006.
Bruno Henrique, Bruna Benites e Yngrid Piauí, vestindo o novo terceiro uniforme do Inter com referências ao título Mundial de 2006. - (Foto: divulgação / SC Internacional)
Bernabei com o novo terceiro uniforme do Inter com referências ao título Mundial de 2006.
Bernabei com o novo terceiro uniforme do Inter com referências ao título Mundial de 2006.- (Foto: divulgação / SC Internacional)

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