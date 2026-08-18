Clubes brasileiros disputam vaga nas quartas e milhões na Libertadores Seis equipes nacionais continuam na disputa

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A semana da Libertadores coloca seis clubes brasileiros diante de uma mesma pergunta, ainda que cada um encontre uma resposta diferente: quanto vale continuar vivo no torneio? Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Fluminense e Mirassol entram em campo pelas oitavas de final também olhando para uma premiação que cresce a cada fase e pode representar uma parcela importante das receitas da temporada.

A classificação para as quartas de final vale US$ 2,3 milhões para cada clube. O valor se soma ao dinheiro já acumulado durante a competição e transforma os jogos desta semana em uma disputa que ultrapassa o campo. No caminho até o título, o vencedor pode chegar a mais de US$ 40 milhões em premiações.

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A Conmebol pagou US$ 1 milhão a cada participante da fase de grupos. Além disso, cada vitória naquela etapa rendeu US$ 340 mil, enquanto a classificação para as oitavas acrescentou US$ 1,25 milhão.

Com cinco vitórias na fase de grupos, o Flamengo é o brasileiro que mais acumulou dinheiro até aqui, com US$ 3,95 milhões. O clube prevê uma arrecadação bruta de R$ 1,8 bilhão em 2026 e optou por não estabelecer uma meta específica de premiações para a temporada.

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Quanto a classificação representa para cada clube

O dinheiro das quartas tem um peso muito diferente entre os seis brasileiros. Para Flamengo e Palmeiras, que trabalham com receitas anuais muito maiores, os US$ 2,3 milhões representam uma parcela relativamente pequena do orçamento. Ainda assim, são recursos que se acumulam em uma competição cujo prêmio final pode superar US$ 40 milhões.

O Palmeiras chegou às oitavas com US$ 3,27 milhões acumulados e tem como previsão orçamentária alcançar justamente as quartas de final da Libertadores. A classificação, portanto, representa também o cumprimento de uma expectativa financeira estabelecida antes do início da temporada.

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Jogadores de Cruzeiro e Flamengo disputando a bola pelas oitavas da Libertadores (Foto: Douglas Magno/AFP)

O Corinthians tem os mesmos US$ 3,27 milhões acumulados. O clube não informou uma colocação específica como meta nas competições disputadas em 2026, o que deixa o avanço no torneio como uma receita adicional importante em um cenário financeiro que exige atenção especial às despesas.

O Cruzeiro também soma US$ 3,27 milhões depois de três vitórias na fase de grupos. Em 2025, a SAF divulgou ter arrecadado R$ 176,5 milhões em direitos de transmissão e premiações, o que ajuda a dimensionar o espaço que receitas esportivas ocupam na estrutura financeira do clube.

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O Fluminense, com duas vitórias na fase de grupos, acumulou US$ 2,93 milhões. Em 2025, o clube arrecadou R$ 363 milhões em premiações, mostrando como uma campanha continental pode alterar significativamente a receita anual de um clube brasileiro.

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O caso do Mirassol é ainda mais particular. Com quatro vitórias na fase de grupos, o clube já acumulou US$ 3,61 milhões, ficando atrás apenas do Flamengo entre os brasileiros. Para uma equipe que possui uma estrutura financeira muito menor que a dos grandes clubes nacionais, cada nova etapa da competição ganha um peso proporcionalmente maior.

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Do dinheiro das quartas aos US$ 40 milhões pelo título

A diferença entre simplesmente participar e chegar até o fim aparece justamente na soma das etapas. Os clubes começaram a competição com US$ 1 milhão garantidos pela participação na fase de grupos e acrescentaram US$ 340 mil por vitória. Os classificados às oitavas receberam mais US$ 1,25 milhão, e agora cada vaga nas quartas acrescentará outros US$ 2,3 milhões.

O dinheiro cresce à medida que a competição afunila. Por isso, uma classificação nesta semana não significa apenas continuar sonhando com o título. Para os clubes, significa colocar mais US$ 2,3 milhões no planejamento da temporada e manter aberta a possibilidade de transformar a campanha continental em uma das principais fontes extraordinárias de receita do ano.

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No Flamengo, que arrecadou R$ 374 milhões em premiações em 2025, o valor representa uma parcela menor diante de um orçamento de R$ 1,8 bilhão. No Fluminense, que alcançou R$ 363 milhões em premiações no ano passado, a campanha continental também pode ganhar espaço importante na composição das receitas.

Para Corinthians, Cruzeiro e, sobretudo, Mirassol, o impacto relativo pode ser ainda maior. O mesmo prêmio de US$ 2,3 milhões chega a estruturas financeiras diferentes e pode significar desde uma receita complementar até uma injeção capaz de alterar de maneira relevante o planejamento do restante da temporada.

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Por isso, os cinco confrontos brasileiros desta semana carregam uma espécie de segundo placar. Há o resultado que define quem avança, mas existe também uma conta que corre paralelamente. A cada gol, a cada classificação e a cada rodada superada, o valor da campanha aumenta. No fim, quem levantar a taça poderá levar para casa mais de US$ 40 milhões, além do título mais importante do continente.