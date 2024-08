Treino em casa: Conheça a academia online das famosas

Bruna Griphao, Giovanna Pitel, Ana Clara e Mari Gonzalez treinando na Academia Foguete. (Reprodução Academia Foguete.)







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 06/08/2024 - 12:11 • Rio de Janeiro • Atualizada em 06/08/2024 - 13:48

Conciliar a rotina entre o trabalho e a vida pessoal muitas vezes não nos permite priorizar a atividade física. Encaixar o exercício nem sempre é fácil, mas é nessas horas que o treino em casa pode ser um excelente aliado. Entre famosas como Bruna Griphao, Ana Clara e Mari Gonzalez, o treino em casa já é uma realidade e se apresenta como uma solução rápida e eficiente!

O conforto e a praticidade dessa nova modalidade de treino fez com que academias on-line como a Academia Foguete, a maior de aulas ao vivo do mundo, se tornassem essenciais em rotinas agitadas, já que em apenas 30 minutos é possível fazer um treino super completo, com exercícios de força, cardio e core.

Mas será que o treino em casa dá resultado mesmo? Listamos abaixo alguns benefícios dessa modalidade, confira!

Veja 4 benefícios do treino em casa

Resultados rápidos

Sim! O treino em casa dá muito resultado. Aulas que intercalam exercícios de força e cardio aceleram o metabolismo e aumentam o gasto calórico intra e pós-treino. Ao otimizar a série, unindo o fortalecimento ao aeróbico, em pouco tempo é possível ter resultado no emagrecimento, na definição muscular e no ganho de massa.

Otimização de tempo

Treinos rápidos são muito mais fáceis de encaixar em rotinas corridas, ainda mais quando não é preciso se deslocar até a academia. Com opções de aulas de 20 e de 40 minutos, a Academia Foguete tem uma variedade de mais de 400 aulas ao vivo por mês e centenas de séries gravadas para fazer quando quiser.

Constância

A facilidade do treino em casa promove uma aderência muito maior, fazendo com que o aluno volte no dia seguinte e torne a atividade física um hábito. Um treino que não dê prazer pode atrapalhar o resultado final.

Liberdade

O treino em casa é sinônimo de poder malhar de onde quiser, e isso é libertador. Com um celular na mão e apenas com o peso corporal é possível fazer uma série completa e eficiente. Férias, viagens a trabalho e quebra na rotina não são mais impeditivos para pular o treino do dia.

Conheça as celebridades que integram o Time Foguete

O “tá pago” está cada vez mais fácil e divertido. Com a nova modalidade do treino em casa e o crescimento das academias online, fica mais fácil ser flexível e integrar a atividade física à sua rotina!