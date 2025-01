Cupom do Mercado Livre oferece 20% de desconto em lista de itens esportivos

2025 começou e o projeto verão também! Se você precisa renovar o estoque de suplementos ou quer garantir um look novo para dar início às atividades físicas, essa é a hora!

A nova edição do "Descontaço", campanha do Mercado Livre, começou no dia 02/01 e vai até o dia 15/01. Além das ofertas, tem mais! Use o cupom ESPORTES20 para garantir mais 20% de desconto em compras a partir de R$ 30,00.

As melhores ofertas em suplementos no Descontaço do Mercado Livre; Clique e confira!

Abaixo o passo a passo para usar o cupom:

1️⃣Clique no nosso link acima ou no botão abaixo;

2️⃣Clique em comprar agora;

3️⃣Adicione o Cupom: ESPORTES20 no bloco a direita ao clicar em "Inserir Código do Cupom";

4️⃣Finalize a compra!

Mercado Livre anuncia nova edição do Descontaço com ofertas de até 70% e frete grátis

As melhores ofertas em suplementos no Mercado Livre

Creatina Monohidratada Soldiers Nutrition - 500g

A creatina é um suplemento que ajuda a aumentar a força e o desempenho em exercícios de alta intensidade, como levantamento de peso ou sprints.

Aproveite a oferta de 11% + 20% OFF com o cupom de desconto!

Creatina Monohidratada Soldiers Nutrition - 500g Creatina Monohidratada Soldiers Nutrition - 500g Acompanha Colher Dosadora 3g. Comprar por R$ 70 no Mercado Livre

100% Whey Protein Dark Lab - 900g Sabor Chocolate

Whey Protein é uma proteína derivada do soro do leite e está entre os melhores suplementos do mundo fitness.

Ele é rico em aminoácidos essenciais, que são importantes na recuperação pós-treino e no ganho de massa magra.

De R$ 162,38 por R$ 129,90 + 20% OFF com o cupom ESPORTES20!

100% Whey Protein Dark Lab - 900g Sabor Chocolate 100% Whey Protein Dark Lab - 900g Sabor Chocolate Disponível no sabor Chocolate. 21g de proteína e 115 calorias por porção. Comprar por R$ 129 no Mercado Livre

Pré Treino Prohibido - 360g

Um pré treino é um suplemento que combina ingredientes como Cafeína e Beta Alanina para aumentar a energia, resistência e foco durante o treino.

Aproveite a oferta de 30% + 20% OFF com o cupom de desconto!

Pré Treino Prohibido - 360g Green Apple Pré Treino Prohibido - 360g Green Apple Disponível nos sabores: Chiclete, Citrus, Algodão Doce, Maçã Verde, Strawberry Margarita e Suco de Frutas. Comprar por R$ 89 no Mercado Livre

Clique aqui e veja a lista completa válida para o cupom ESPORTES20. E aproveite, pois é por tempo limitado!