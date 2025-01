Whey Protein Pistache DUX: Veja por que todos estão falando sobre o novo sabor

Se tem um sabor que conquistou os amantes de doces e está super em alta, é o pistache. Com o novo Whey Protein lançado pela DUX, ele agora ganha espaço no universo dos suplementos.

A marca, que é referência em qualidade e inovação no mercado fitness, surpreende mais uma vez ao lançar o Fresh Whey no sabor Pistache com Chocolate Branco.

Fresh Whey Dux sabor Pistache e Chocolate Branco Fresh Whey Dux sabor Pistache e Chocolate Branco Disponível no Mercado Livre (450g) e na Amazon (900g).

Por que o Fresh Whey DUX é especial?

O FreshWhey é nova categoria de whey protein no mercado. Feito com pistache de verdade, oferece um perfil clean label com ingredientes naturais e fórmula equilibrada.

São 20g de proteína por dose e apenas 120 calorias, ideal para quem busca saúde e bem-estar, sem abrir mão do sabor.

O lançamento está sendo um sucesso nas redes sociais e já coleciona reviews de influenciadores do mundo fitness.

Opinião de quem já provou

"Simplesmente sensacional. Não tem aquele gosto de whey, o sabor é puro pistache com chocolate branco. Virou meu preferido e não pode mais faltar!", disse uma cliente da DUX.

Para que serve whey protein?

O whey é uma fonte de proteínas para o organismo. Ou seja, o whey protein serve como um suplemento proteico que ajuda no ganho de massa muscular e perda de peso.

Seja para um shake prático, receitas fit ou um boost no treino, o Fresh Whey Dux sabor Pistache e Chocolate Branco é versátil e atende atletas de alta performance, praticantes de Crossfit, artes marciais e até quem busca melhorar a dieta com uma proteína de baixa caloria e fácil absorção.