Rebecca Walton (Hannah Waddingham), que herdou a equipe após se divorciar, contrata Lasso intencionalmente com o objetivo de que o norte-americano seja um fracasso, na tentativa de se vingar do ex-marido, acusado de traição. No entanto, mesmo inexperiente na área, o treinador obtém aos poucos a confiança do elenco e passa a entender melhor as nuances do esporte.