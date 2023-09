O Juventude vai ter uma semana cheia de preparação de olho na partida contra o Atlético-GO no próximo domingo, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Para o volante Mandaca, o jogo será importante para a equipe tentar entrar de vez no G-4. O time de Caxias do Sul é o primeiro fora da zona de classificação de acesso à Série A do Brasileirão.