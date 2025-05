Quando o árbitro Lucas Casagrande, do Paraná, apitar o início da partida entre Red Bull Bragantino e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, um filme vai passar pelos olhos do meia-atacante Lucas Barbosa, de 24 anos. Ele reencontrará o clube onde conquistou os melhores números de sua carreira.

Em 2024, Lucas Barbosa fez 56 jogos, marcou 14 gols e distribuiu 6 assistências, alcançando uma média de uma participação em gol a cada menos de três partidas. Pelo Juventude, foi o artilheiro do clube na temporada e também o líder em participações diretas em gols. O desempenho o colocou ainda como o maior artilheiro do “Ju” nas últimas 15 temporadas.

— O Santos me formou como homem, me formou na base. Mas quem me colocou na vitrine como jogador foi o Juventude, que me deu oportunidade e confiou em mim. Devo muito ao Juventude e acredito que também entreguei bastante lá. Conseguimos a permanência no ano passado, chegamos às quartas de final da Copa do Brasil. Tenho um carinho enorme pelo pessoal de Caxias, de Porto Alegre e de todo o Rio Grande do Sul, até mesmo pelo que aconteceu nas enchentes, quando estive muito próximo daquele povo. Mas, como disse no começo da entrevista, sinto que estou no lugar onde deveria estar. Estou em um ambiente que me faz evoluir, onde sei que posso atingir o auge da minha carreira. Defender as cores do Red Bull Bragantino é muito especial. Vamos armar a melhor estratégia para buscar os três pontos em casa e seguir vencendo no Campeonato Brasileiro — disse Lucas Barbosa em exclusiva ao Lance!.

Lucas Barbosa defendeu o Juventude no ano passado (Foto: Divulgação)

O Juventude ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, somando duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. A campanha abaixo do esperado resultou na demissão do técnico Fábio Matias. Para seu lugar, o clube anunciou a contratação de Claúdio Tencati.

— O Juventude é um time muito forte, muito aguerrido, um time chato de enfrentar, digamos assim. É preciso ter cuidado, principalmente com a transição deles, que é muito forte. Defensivamente, a equipe vem tomando alguns gols, mas isso não reflete exatamente o que são os jogos. Contra o Fortaleza, por exemplo, estavam vencendo por 2 a 0 e acabaram sofrendo três gols em sequência, de forma relâmpago. Por isso é pé no chão, trabalhar firme, ouvir as estratégias que o professor Fernando Seabra tem para passar e buscar os três pontos dentro da nossa casa, que é a nossa força — aponta.

Trabalho do técnico Fernando Seabra

Por outro lado, o Red Bull Bragantino vive uma ótima fase. Recentemente, garantiu a classificação na Copa do Brasil com três gols marcados por Lucas Barbosa. No Campeonato Brasileiro, ocupa a quarta colocação, com 17 pontos. No ano passado, o clube do interior paulista enfrentou dificuldades, mas conseguiu se manter na Série A e manteve o técnico Fernando Seabra no comando.

— O professor Fernando Seabra é um cara muito corajoso, alguém que você admira. Contra times como Palmeiras e Flamengo, ele não poupa, não entra para se defender. É jogo para jogar de igual para igual, é fogo contra fogo. Me identifiquei muito com ele, é um treinador de coragem e de imposição. E os frutos estão aparecendo. O Red Bull Bragantino fez uma ótima escolha ao mantê-lo no comando. Sobre até onde podemos chegar, nosso elenco é muito humilde, pés no chão, trabalhando firme e ‘comendo pelas beiradas’. Por que não sonhar com a Libertadores? Por que não sonhar em brigar por título? Vamos passo a passo, com responsabilidade, mas sempre sonhando alto — explica Barbosa.

Lucas Barbosa destacou sua versatilidade no elenco do Red Bull Bragantino. Chegou ao clube para atuar como ponta direita, mas, ao longo dos treinamentos, o técnico Fernando Seabra percebeu que poderia utilizá-lo em diferentes funções. Na última partida, ele foi escalado como ponta esquerda — posição em que não jogava há bastante tempo —, marcou três gols e ainda terminou o jogo atuando como volante.

— Eu e o Seabra nem conversamos ainda sobre posições. Cheguei como ponta direita, mas, durante os treinamentos, ele percebeu que pode contar comigo em diversas funções. Ontem mesmo ele teve essa leitura. Atuei como ponta esquerda, uma posição em que fazia tempo que não jogava, e acabei marcando três gols. Terminei a partida como volante. Sinto que posso ajudar muito o Red Bull Bragantino, e o professor Fernando Seabra também percebeu isso. Agora é seguir trabalhando e desenvolvendo meu melhor futebol no clube — segue.

Início de passagem pelo Bragantino

Lucas Barbosa atuou em 14 jogos pelo Red Bull Bragantino, marcando 3 gols e distribuindo 2 assistências, totalizando 5 participações diretas em gols. Sua média é de uma participação a cada menos de três partidas. No elenco, é o segundo jogador que precisa de menos minutos para marcar, com 248 minutos por gol, atrás apenas de Isidro Pitta, que tem 206 minutos. Além disso, é o quarto maior artilheiro do time na temporada.

— Está sendo um bom começo, tirando a lesão, uma lesão que eu nunca tinha tido, de reta femoral. É uma lesão chata, que me deixou fora do Campeonato Paulista. Por isso tive poucos jogos na temporada. Mas voltei no Campeonato Brasileiro, estou tendo uma boa sequência como titular. Estou muito feliz. Sinto que estou no lugar onde deveria estar e sigo em busca de mais gols e números com a camisa do Red Bull Bragantino — diz.

Na imagem, Cleiton, Lucas Barbosa, Juninho Capixaba e Guzmán Rodríguez (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Até onde o Bragantino pode chegar?

Classificado para oitavas de final da Copa do Brasil e vivo no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino vive uma das melhroes fases de sua história — talvez a melhor desde que se tornou SAF. Agora, o clube vive a expectativa de conhecer o adversário na próxima fase da competição eliminatória.

Entre os times ainda na disputa, 12 são da Série A: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Além desses, há dois representantes da Série B, Athletico-PR e CRB, e dois da Série C, Retrô e CSA.

— Ontem, na zona mista, um repórter me disse que o Red Bull Bragantino nunca tinha passado das oitavas de final da Copa do Brasil. Isso mexeu comigo, porque estamos perto. Tem o Botafogo, que já vencemos no Campeonato Brasileiro, tem o Cruzeiro, que também já vencemos. No Brasileiro, enfrentamos o Palmeiras de igual para igual aqui dentro de casa. E vários outros times que também enfrentamos de igual. Então, por que não sonhar? Vamos esperar o sorteio, nos preparar e buscar fazer um feito histórico aqui no Red Bull Bragantino, porque essa torcida merece — explica.