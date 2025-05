Ferroviária x Juventude AFE JUV 12ª Rodada Brasileirão feminino Data e Hora quarta-feira, 21 de maio, às 19h (horário de Brasília) Local Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Árbitro Jenifer Alves de Freitas (RJ) Assistentes Giovanni Crescencio (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP) Var Não tem Onde assistir

A Ferroviária recebe o Juventude nesta quarta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão feminino. O jogo ocorre na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e não terá transmissão.

As Guerreiras Grenás ocupam a quinta colocação, com 21 pontos. As Gurias Jaconeras estão na vice-lanterna, com seis pontos.

A Ferroviária vem de derrota por 3 a 1 para o líder Cruzeiro, fora de casa. A equipe vive um jejum de quatro jogos sem vencer, com dois empates e duas derrotas. A última vitória foi na sétima rodada, diante do Palmeiras, por 2 a 1, na Arena Barueri.

O Juventude foi derrotado por 2 a 1 para o 3B da Amazônia, fora de casa, na rodada passada. A sequência negativa já acumula seis partidas, com dois empates e quatro derrotas. A única vitória aconteceu contra o Bragantino por 1 a 0, em casa, na quinta rodada.

Ferroviária e Juventude vivem má fase no Brasileirão feminino. Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária

Confira as informações do jogo entre Ferroviária x Juventude

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X JUVENTUDE

BRASILEIRÃO FEMININO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de maio de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP);

📺 Onde assistir: sem transmissão.

🟨 Árbitro: Jenifer Alves de Freitas (RJ);

🚩 Assistentes: Giovanni Crescencio (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP);

🖥️ VAR: Não tem.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DA FERROVIÁRIA (Técnica: Jéssica de Lima)

Luciana; Katiuscia, Luana, Andressa e Fátima; Raquel, Duda e Micaelly; Júlia Beatriz, Darlene e Millene.

ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE (Técnico: Luciano Brandalise)

Renata May; Grazi, Carla Cruz, Bruna Emília e Bell Silva; Alice, Dani Venturini e Leka; Jaielly, Teté e Kamile Loirão.