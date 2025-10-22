Lateral-direito aumenta lista de lesionados do Internacional
Aguirre sofreu lesão no pé direito e desfalca o Colorado pelos próximos jogos
Além de Alan Patrick, com lombalgia, e Alan Rodríguez, com lesão muscular na coxa direita, o lateral-direito Braian Aguirre aumentou a lista de lesionados recentes do Internacional. O goleiro Sergio Rochet e o volante Richard, que estão há mais tempo no Departamento Médico, e o atacante Carbonero, suspenso pelo terceiro amarelo, também desfalcam o Colorado para a partida contra o Bahia, na noite desta quarta-feira (22), em Salvador.
Por outro lado, o Alvirrubro terá o retorno de Luis Otávio, que ficou fora dos últimos três confrontos. O volante deverá começar a partida contra o Tricolor de Aço.
Aguirre, que atuou em 50 dos 53 jogos do ano, não poderá jogar contra o Bahia e, provavelmente, contra o Fluminense, no sábado (25), no Rio de Janeiro. O lateral-direito sentiu o desconforto ainda durante o jogo diante do Sport, no domingo (19), e acabou substituído. Após reavaliação médica, teve diagnosticada a ruptura da fáscia plantar do pé direito.
Explicando, trata-se de uma faixa espessa de tecido conjuntivo fibroso que se estende desde o osso do calcanhar (calcâneo) até a base dos dedos dos pés. No popular, a sola do pé. Ele ficou em Porto Alegre para intensificar o tratamento e tentar retornar para as próximas rodadas, mas a tendência é que só retorne após a Data Fifa. No seu lugar jogará o paraguaio Alan Benítez.
O uruguaio Alan Rodríguez foi parar no DM após sentir a coxa direita no treino de segunda (20). O volante havia sofrido uma pancada no local durante a vitória contra o Leão. Ao tentar treinar na segunda, sentiu uma dor e saiu dos trabalhos mais cedo.
Alan Patrick segue fora, com quadro de lombalgia. Além dele, Rochet realiza trabalhos de fisioterapia e Richard, que se recuperou de um desconforto nos quadris, está em fase de retreinamento.
Com o retorno de Luis Otávio, e pensando em proteger a defesa, Ramón e Emiliano Díaz devem atuar com três zagueiros e três volantes, no 3-5-2, com o time começando com Ivan Quaresma; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Benítez, Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho e Borré.
