Chegou a hora e a vez do grupo principal do Internacional. Como programado no começo da temporada, o time que o técnico Paulo Pezzolano mandará a campo a partir das 19h (de Brasília) desta quarta-feira (21), para enfrentar o Inter-SM, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, será composto apenas dos profissionais do elenco. Além disso, a equipe terá a estreia do volante Paulinho Paula.

O Colorado lidera o Grupo 1 do Gauchão, com seis pontos, um à frente do Juventude. No domingo (25), também em casa, o Alvirrubro recebe o Grêmio, no Gre-Nal 449, o primeiro clássico do ano.

Grupo principal entra em campo

Com o Gre-Nal logo ali, no final de semana, Pezzolano fará o primeiro teste com todos os jogadores do grupo principal. Além disso promoverá a estreia de Paulinho e terá Félix Torres no banco, podendo entrar ao longo da partida. Ambos tiveram o nome publicado no BID na terça (21).

Alguns nomes estarão pela primeira vez em campo neste ano, como Rochet, Alan Patrick, Vitinho e Carbonero. Já Gabriel Mercado, Bernabei e Rafael Borré já participaram de alguns dos três confrontos iniciais. Com isso, o Inter começa com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho Paula e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.

Ainda foram relacionados o goleiro Anthoni; os zagueiros Torres, Clayton e Juninho; os laterais Braian Aguirre e Alisson; os meio-campistas Bruno Henrique, Bruno Tabata, Allex e Kauan Alves; e os atacantes João Bezerra e João Victor.

Com apenas dois pontos no Grupo 2, o Inter-SM vem precisando se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Juventude. Para a partida desta quarta, o técnico Bruno Coutinho manteve a base dos dois jogos no Gauchão, mas sem contar com Ruan Nunes e Rodrigo.

A escalação do Coloradinho terá Iago Hass; Mizael, Luis Salazar, Santana e Otávio; Marco Antônio, Simas, Laion e João Felipe; Wilson Jr. e Yuri Mamute.